Amikor a Jézuska hülyének nézi a gyereket

Az évnek ebben az időszakában rengeteg cikk születik arról, hogy milyen a jó ajándék, hogyan válasszuk ki, elég-e, ha valami apróságot adunk, vagy inkább ne adjunk egyáltalán semmit karácsonyra. Mindannyian tudjuk, hogy az ünnepeknek nem a legújabb iPhone-ról vagy a 4K Ultra HD Smart LED tévéről kellene szólnia, és azt is, hogy az adás öröme fontosabb, mint az, hogy mennyi ajándékot kapunk. De valljuk be, az ajándék mindig fontos. Még akkor is, ha egyre több az olyan család, ahol – miután a gyerekek felnőttek – teljesen elhagyták a karácsonyi ajándékozást, mert úgyis „mindenkinek megvan mindene”, felesleges még egy kávéfőzőt adni Jancsi bácsiéknak.

E stratégia mellett szól továbbá, hogy ajándékokat beszerezni az év végi munkahelyi hajtás mellett eléggé stresszes vállalkozás, és nem kevéssé ideges az ember, amikor kibontják az ajándékát, és látja a másik az arcán az értetlenséget. A megajándékozottból sokszor csak annyi kedves szó préselődik ki nagy nehezen, hogy „ezt igazán nem kellett volna”. És ha csak ennyit kapunk az erőfeszítéseinkért cserébe, akkor meg egyáltalán minek törni magunkat?

Kevés ajándékozóban tudatosul azonban, hogy egy gyerek arcára is kiülhet az értetlenség, ha rosszul választott ajándékkal lepjük meg őt. A helyzetet nehezíti, hogy

egy gyereknek mégsem mondhatjuk azt, hogy a „Jézuska szerint nem volt szükséged még egy kiasutóra, kaptál helyette zoknikat!”

Egy gyereket azzal sem lehet elintézni karácsonykor, hogy mától csak szeretetet hoz a Jézuska vagy a Télapó, ha már ügyesen beadtuk neki a mesét, hogy ezeknek a varázslatos személyeknek a valamelyike este berepül az ablakon, és játékokat tesz a fa alá. A vágyott ajándékokat tehát a legjobb tudásunk szerint be kell szerezni, de benne van a pakliban, hogy a szülő rosszul jön ki a dologból. Még a legjószándékúbb és legkörültekintőbb felnőtt is mellélőhet egy ajándékkal, és csalódást okozhat a gyerekének.

Általában három ponton szoktak a szülők hibázni. Egyrészt kívánságlistát íratnak a gyerekkel, aki aztán joggal lesz kiábrándult, ha mégsem azt kapja, amit lediktált anyunak. Másrészt sokan eleve úgy állítják be a Jézuskát, mint egy feneketlen ajándékos zsákkal rendelkező lényt, így viszont nehéz elmagyarázni, hogy a pisilő, kakiló, beszélő játékbaba még a Jézuskának is sokba kerül. Harmadrészt pedig a szülők előszeretettel vesznek kizárólag hasznos és értelmes dolgokat, olyanokat, amelyekben aztán a gyerek egy cseppet sem leli örömét.

Ezek örök hibák, a mi szüleink is beleestek annak idején. Összegyűjtöttük szerkesztőségünk legnagyobb gyerekkori karácsonyi csalódásait, hátha segít a mostani szülőknek elkerülni a leglátványosabb baklövéseket.

T-Rex helyett egészséges fogak

Az elektromos fogkefe nagyon hasznos dolog, ehhez kétség sem fér, de kúlságban nem igazán veheti fel a versenyt a dinók királyával. És hogy miért is kéne versenyeztetni őket? Az egész történet a Jurassic Parkkal kezdődött. Nem voltam még tízéves, mikor bemutatták, és már hatalmas traumát okozott, hogy nem mehettem el a moziba, mert szüleim túl kicsinek ítéltek az élményhez. A főutcán lévő játékbolt kirakata előtt vigasztalódtam, amelybe a film farvizén egyik nap megérkezett egy fenséges T-Rex, amely úgy uralkodott a holmi akciófigurákon, búgócsigákon, Barbie-kon és társasjátékokon, ahogy csak egy igazi csúcsragadozó tud. Képes voltam minden délután a bolt fele kanyarodni iskola után, csak hogy vessek rá egy pillantást. Álltam az üveg előtt, és elképzeltem, milyen fantasztikus lenne, ha ez a fenséges fenevad minden este rendet vághatna a plüssállataim és a matchboxaim között.

Tudtam, sőt, a zsigereimben éreztem, hogy ha megkapnám, soha többé nem lenne semmi vágyam az életben. Hiszen mit lehet még adni annak, akinek van egy hatalmas műanyag T-Rexe? Mindezt egy mérsékelten burkolt levélben hoztam a Jézuska tudtára, majd izgatottan vártam a szentestét. Mikor végre eljött, némi balsejtelemmel vetettem rá magam a gyanúsan karcsú dobozra. Azóta is makkegészségesek a fogaim. (Jankovics Márton)

A zoknik melege

Komoly, a személyiségfejlődésemben meghatározó károkat okozó csalódásra nem emlékszem a gyerekkoromból, feltehetően azért, mert már akkor birtokában voltam a képességnek, hogy mindennek örüljek, vagy legalábbis udvariasan úgy tegyek, mintha. Valamiért a karácsonyfa egyébként is sokkal nagyobb hatással volt rám, mint bármi, ami alatta volt. A szüleim pedig biztosra mentek, még véletlenül sem jutott eszükbe, hogy kívánságlistát írassanak velünk, így elég nagy volt a mozgásterük az ajándékozásra. Igazából utólag raktam össze, hogy ők ezt a nagyvonalú mozgásteret főleg a ruháztatásunk biztosítására használták ki.

Szinte menetrendszerű volt a pizsama, zokni, pulóver felbukkanása a karácsonyfa alatt, már a csomagolópapír alól felsejlő puhaságból tudtam, hogy az ajándék a szekrénybe való, és nem a szórakoztatásomra. Persze vágytam én is Barbie-ra, de tudat alatt valahogy éreztem, hogy meg kell tanulnom a zokninak is örülni. Anyám ráadásul csúcsra járatta a kézműves ajándékozást, rengeteg ruhát, kabátot varrt nekünk karácsonyra, és lehet, hogy akkor nem ájultam el ezektől a daraboktól, de visszagondolva, mennyire menő már, hogy olyan méretre szabott cuccokban járhattam, amelyek ma, a fast fashion diktatúrában igazi luxusnak számítanak? (Vándor Éva)

Az oroszlán már majdnem macska

A szülők is csak emberek, és hibázhatnak az ajándékválasztásnál. Bosszantó volt például, amikor nyolcéves koromban igazi Barbie-ház helyett egy TESZ-VESZ város másolatot vett nekem véletlenül az apukám, és még csak vissza sem tudtuk cserélni a boltban. De mégsem maradt meg bennem annyira, mint annak a karácsonynak az emléke, amikor mindennél jobban szerettem volna egy macskát. Mai fejemmel már belátom, hogy anyukám miért nem akart egy kétszobás panelbe még egy macskát is bezsúfolni az öcsém mellé.

De azt még mindig nem értem, hogy magyarázat helyett miért az Oroszlánkirály című filmet kaptam meg videón karácsonyra. Amire ráadásul csak nagyon nagy jóindulattal lehet rásütni, hogy macskákról szól, bár mint később kiderült, anyukám azt hitte. (Szandtner Veronika)

Magyar fejlesztésű szótárprogram :(

Nagyon szeretek a családommal lenni karácsonykor, az ajándékok annyira nem is fontosak, bárminek örülök, főleg könyveknek. Az Euro-Angol Szótanítót 2007 táján kaphattam, amikor nem hatéves voltam, hanem tizenhat, és valójában már jobban tudtam annál angolul, hogy ez a pár száz szót tartalmazó program igazán hasznos legyen számomra. Ez persze a legkisebb gond, a nagyobb baj az, hogy egy szótárprogram a létező legunalmasabb, legsivárabb dolog a világon. Pláne, hogy igazán ízléstelen a kezelőfelülete. A szavak természetesen comic sansszel vannak írva.

Az egyetlen fontos kifejezés, amit valóban ebből a programból ismertem meg, a blue movie mint a pornó szinonímája. És hogy miért nevezik így? Az sajnos már nem derül ki ebből a limitált tudással bíró programból, amely már megjelenése idején is menthetetlenül elavult volt. Ha valaki kéri, írjon egy e-mailt. (Kránicz Bence)

Ezért nem lettem rocksztár

A szülők által hasznosnak vélt, kötelező karácsonyi ajándékokon – tehát a pizsamán, az atlétákon, a benti cipőkön – az ember gyereke felül tud emelkedni, ha megkapja azt az egyetlen dolgot, ami az ajándéklistája legelső helyén szerepel. Én szerencsésnek mondhatom magam, mert a szüleimnek szinte mindig bőkezű Jézuskája volt, például pontosan tudták, hogy melyik évben melyik Disney-kazettát kell megvenni, hogy boldoggá tegyenek. Egyszer azonban csúnyán csalódnom kellett a Jézuskában. Úgy döntöttem, hogy gitáros-énekes leszek, amihez szükségem volt egy gitárra. Értelemszerűen ez szerepelt a kívánságlistám legelején.

Csillogó, színes, igazi gitárra vágytam, de azt hiszem, utólag beértem volna egy ukulelével is. Merthogy annyira nem valódi hangszert kaptam, hogy éppen csak felfújhatós nem volt az a gitár. A készítői a húrokat csupán ráfestették, és a néhány igazi műanyag gombon kívül semmi eredeti nem volt rajta. Ha a gombokat megnyomtam, valami béna zenét le is játszott a szerkentyű. Egy ilyen eszközzel nyilván képtelenség volt a popszínpadig feltornázni magam, ezért sokáig úgy tartottam, hogy a szüleim ezzel a jószándékú, de lényegében rosszul választott ajándékkal pecsételték meg a mostanra egyértelműen nem létező zenei pályafutásomat. (Csatlós Hanna)

Nem kéne ígérgetni

Nagy karácsonyi csalódásaim egyike a Play Doh gyurma volt. Nagyon szerettem volna egy ilyet, főleg, hogy volt hozzá formázó szett is. Megkaptam a gyurmákat, de a hozzátartozó formázó készletet nem. Emlékszem, hogy nagyon szomorú voltam, és arra is, hogy próbáltam azért úgy tenni, mintha valamennyire örülnék.

Kiheverhetetlen trauma maradt. Hasonlóan ahhoz, mint amikor a szüleim megígérték, hogy megkapom az összes Star Wars-filmet, de azok sem kerültek végül a fa alá. (Kovách Márta)

