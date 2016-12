Szaloncukorról szó sem volt Csatlós Hanna Szandtner Veronika Kránicz Bence Horváth Dániel

Persze, hiszen még villany sem volt. Nagyszüleink gyerekkori karácsonyi emlékei értelmezhetetlenek a mai fogyasztási kultúrában. Mint ahogyan a mai ajándékok is elképzelhetetlenek voltak egy olyan karácsonyfa alatt, amelyet a második világháború dörgése mellett állítottak fel. Az ínséges időkben a szülőknek kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint hogy bőkezű legyen a Jézuska, és a szerencsésebbek elő tudták teremteni ugyan az ünnepi vacsorát, de volt olyan is, akinél egy koldus is többet evett decemberben. Van, aki keserű szájízzel gondol vissza a negyvenes évek karácsonyaira, míg mások, főként, akik vidéki falvakban laktak és a háború kevésbé befolyásolta az életüket, inkább a mára teljesen eltűnt, meghitt ünnepi szokásokra emlékeznek. Ilyen volt a karácsony viharlámpával – hallgassák meg nagyszüleink karácsonyi történeteit!