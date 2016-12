Az ünnepek után sem kell belefulladni a bánatba Szandtner Veronika

Új év, tiszta lap, jobb kilátások, legalábbis szerencsésebb esetben így futunk neki január elsejének. A kezdeti lendület valahol az első munkahét közepén törik meg. Vége a karácsonynak, amibe az utolsó energiáinkat is beleöltük. A tavaszon kívül egy darabig most nincs mit várni, az meg még nagyon messze van. Fény alig, sötétben jövünk és megyünk munkába, a hideg pedig reggel és este is a bőrünk alá hasít. Hogyan legyünk úrrá az ünnepek utáni negatív érzéseinken? Pszichológushoz fordultunk.