Íme a könyv, ami még Harry Pottert és az Alkonyatot is lenyomta

Éhezők viadala ide, Szürke ötven árnyalata oda, a belső erő az utolsó maradandó érték a világunkban. Lehet, hogy izgalmas a szadomazo szex világa vagy a varázslótanoncok élete, de korántsem annyira, mint az önfeljelsztés.

Legalábbis erről tanúskodik az Amazon legjobban fogyó könyveinek top 10-es listája, amelyre egyetlen könyv tudott minden alkalommal felkerülni az elmúlt tíz év folyamán. Ez pedig nem valamelyik Harry Potter, hanem a Find Your Strength 2.0

Philip Rath könyvét 2007-ben adták ki, és azóta letaszíthatatlan a legjobb tíz közül. A Gallup intézet kutatója ezzel hatalmas fölénnyel nyerte a versenyt, hiszen a következő könyv is csak kétszer tudott felkerülni a toplistára. Pedig a Strengthfinder 2.0 is csak folytatása a professzor első önsegítő könyvének, a Now, Discover Your Strengthnek. A könyv állítólag abban segít, hogy megtaláljuk, miben vagyunk tehetségesek, így kevesebb időt pazaroljunk az egyéb területekre. A kiadó nem fukarkodik az ígéretekkel, szerényen azt állítja, hogy ez a mű örökre megváltoztatja a magunkról és a világról alkotott képünket.

