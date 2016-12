Miért veszik a nők kevésbé komolyan a szívrohamot? Csatlós Hanna

Olyan előjelei is lehetnek a szívinfarktusnak nőknél, amelyekről nem is gondolnák, hogy szívrohamhoz vezethetnek. Hányinger, fáradtság, szédülés is figyelmeztethetnek a közelgő bajra, a nők ezeket a jeleket mégsem veszik elég komolyan. Carrie Fisher halála fontos kérdésre hívja fel a figyelmünket.