Nincs mese, a férfiaknak is beszélniük kell az érzéseikről

Kezdjük egy kis statisztikával. Az például megvan, hogy a férfiak öngyilkossági rátája világszerte jóval magasabb, mint a nőké? Olyannyira, hogy számos országban ez a leggyakoribb halálozási ok az ötven alatti férfiak körében. Emésztgessük csak ezt a gondolatot egy kicsit: a legtöbb fiatal és középkorú férfi nem balesetben, szívrohamban, rákban vagy háborúban hal meg, hanem saját kezűleg vet véget az életének.

Ebben a riasztó adatsorban pedig biztosan hatalmas szerepet játszanak a káros nemi sztereotípiák, amelyek gyakran lehetetlenné teszik a mentális problémák felismerését a környezet és a tünetektől szenvedő beteg számára. Hiszen az öngyilkosság mögött leggyakrabban kezeletlen depresszió áll.

Ezért is lenne iszonyú fontos mindenkit arra ösztönözni, hogy nyíltan beszéljen az érzéseiről és a problémáiról. És sürgősen el kellene felejteni az olyan, gyerekkorunktól belénk plántált macsó nézeteket, mint például az, hogy egy igazi férfi nem beszél a problémáiról, hanem megoldja őket.

Ettől sajnos még nagyon messze járunk, így életbevágó, hogy minél több szó essen a kérdésről, és a depresszió ne valamiféle agyonhallgatott tabu és szégyenletes stigma legyen a társadalom szemében, hanem annak lássuk, ami: egy olyan mentális betegség, amely szinte bárkinél felütheti a fejét, és életbevágó jelentőségű lehet, hogy felismerjék.

Bruce Springsteen Forrás: Brazil Photo Press/BRAZIL PHOTO PRESS/Néstor J. Beremnblum

Legnehezebb pillanatok

Ha valamiben, a tabuk és stigmák ledöntésében rettentő sokat segíthetnek a hírességek, már ha nem félnek nyilvánosan beszélni problémáikról. Bruce Springsteen például tavaly megjelent önéletrajza, a Born to Run kapcsán beszélt több interjúban depressziójáról, amely fiatalkora óra kíséri, és már többször is a szakadék szélére sodorta őt, de az évtizedek alatt megtanult vele együtt élni.

Patti, a feleségem sokat segített a legnehezebb pillanatokban, de néha csak az idő tudott gyógyítani. Vagy a megfelelő gyógyszerek, mert nagyon fontos, hogy az ember a neki való kezelést kapja – mondta Springsteen egy rádióműsorban, és őt aztán igazán nem lehet azzal vádolni, hogy ne volna eléggé férfias. Ha a Főnök – aki gyakorlatilag egy John Wayne-be oltott James Dean – nem szégyell előttünk beszélni a nehéz időszakairól, akkor senkinek sincs oka aggodalomra, ha a barátaitól kérne segítséget.

Carrie Fisher Forrás: Photo12/Archives du 7e Art/Lucasfilm/Lucasfilm

Több, mint Leia hercegnő

A tagadás, elhallgatás és elmagányosodás összehangolt akciója persze nemcsak a férfiakat fenyegeti, hanem általános veszélye a depresszió jelentkezésének. Ezért a nőknél is hatalmas szükség van olyan példaképekre, akik nem hazudnak állandó vidámságot és elégedettséget a magazinok lapjain és a tévéképernyőkön, szégyenérzettel töltve el azokat, akiknek nem ennyire felhőtlen és csillogó az életük. Így lehet az, hogy a nemrég elsiratott Carrie Fisher sem csak a Star Wars-fanok, hanem a mentális zavarral küzdők számára is példakép volt.

„Elárulok egy titkot, sosem láttam a Csillagok háborúját. Sőt egy cseppet sem vágyom rá, hogy megnézzem. Ennek ellenére Carrie Fisher halála ugyanúgy megrázott, mint akármelyik sci-fi-rajongót. Mert Carrie Fisher sokkal több volt, mint Leia hercegnő” – írta Hannah Janes Parkinson, aki számára sorsfordító élmény volt, amikor a számára ismeretlen Carrie Fishert nyíltan hallotta beszélni bipoláris depressziójáról egy dokumentumfilmben.

Női tünet, férfi tünet

A probléma tehát nemek fölött álló, a férfiaknál csak azért égetőbb, mert a kulturálisan beidegződött szerepek miatt hajlamosabbak magukba fojtani az érzéseiket. Wolfgang Rutz, a WHO regionális pszichiátriai tanácsadója szerint nagy baj, hogy a depressziót alapvetően női betegségként könyvelték el, mert így sokkal kisebb eséllyel diagnosztizálják férfiaknál.

A tünetek is mások lehetnek, mint a nőknél Forrás: Cultura Creative/© Cultura, all rights reserved./Daniel Ingold

Szerinte épp ez az egyik fő oka a férfiak kiugróan magas öngyilkossági rátája mögött. Rutz kutatásai szerint a férfiaknál a kór tünetei is kicsit mások lehetnek emiatt, és gyakrabban jelentkezik ingerlékenység, agresszív magatartás, idõszakos dühkitörések, csökkent önértékelés, illetve az alkoholhoz, kábítószerhez való menekülés.

#ItsOkayToTalk

A hallgatás falát nehéz áttörni, különösen az emberek önképét egyre mélyebben befolyásoló közösségi médiában, de azért akad rá példa. Az utóbbi idők egyik legsikeresebb kampánya például egy ír rögbisztárhoz, Luke Amblerhez kötődik, akit egy családi tragédia ösztönzött arra, hogy felrázza kicsit az embereket az interneten. Ambler sógora tavaly áprilisban lett váratlanul öngyilkos, ami teljesen lesújtotta, az pedig különösen sokkolta, hogy nem ismerték fel időben a férfinál a depresszió jeleit. Ezután döntött úgy, hogy tennie kell valamit.

Először megalapította az Andy Férfiklubja nevű Facebook-csoportot, ahol mindenki szabadon beszélhet a problémáiról. Majd útjára indította az #ItsOkayToTalk hashtagkampányt, és rögtön posztolt is magáról egy képet, amelyen az OK szimbólumot felmutatva is üzeni: nem szégyen megnyílni mások előtt.

Luke Ambler a bal fölső sarokban, mellette Ricky Gervais Forrás: Twitter/Instagram

Életmentő volt

A #ItsOkayToTalk egy hét alatt hatalmas karriert futott be, számos brit és ausztrál híresség is csatlakozott a kampányhoz. Ambler szerint a sok reakció is mutatja, milyen fontos kérdésről van szó. Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett, de az ütötte szíven a leginkább, mikor ezt az üzenetet kapta valakitől: „Megmentetted az életem.”

„A nemi szerepeknek változniuk kell. A férfiaknak hagyományosan nem könnyű kimutatni érzéseiket, mert mindenki azt gondolja, neki kell a legerősebbnek lennie a családban. Pedig akkor vagy igazán erős, ha mersz beszélni az érzéseidről, nem pedig elfojtod őket. Ez sokkal többet jelent, mint a puszta fizikai erő – mondta az Independentnek a rögbijátékos, akitől azért is lehetnek különösen hatásosak ezek a mondatok, mert közben az egyik legférfiasabbnak tartott sportágot űzi, amelyet valaha kitaláltak.

Ha ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja a 116 123 – vezetékesről és mobilról egyaránt ingyenes – lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!

(Címlapi kép: AFP)