A szexuális önmegtartóztatás csodákra képes

Az önkilegítésnek számos pozitív hatása ismert. Csökkenti a frusztrációt, segít a testünk és vágyaink alaposabb megismerésében, ráadásul még partner sem kell hozzá. Ugyanakkor épp ennyi kárt is tud okozni a túlzásba vitt maszturbáció. A NoFap nevű anonim csoportban olyan emberek számoltak be a tapasztalataikról, akik korábban akár napi tízszer is kielégítették magukat, gyakran a munkahelyükön is. Esetükben már hasonló függőség alakult ki, mint a rendszeres droghasználóknál.

Amióta azonban tudatosan megtartóztatják magukat, számos változást figyeltek meg a testükön és a másokkal való kapcsolataikban.

Olyan energiák szabadultak fel bennem, amelyeket az élet más területein is kiválóan tudok kamatoztatni

– vallotta be egy férfi.

Egy másik, korábban súlyos pornófüggő férfi arról számolt be, hogy végre időben be tudja fejezni a munkáit, és sokkal összeszedettebben áll hozzá a teendőihez. Mások átértékelték a partnerükkel való szexuális kapcsolatuk jelentőségét, sokan pedig kinyíltak a világra: újra élvezik a társalgást másokkal, figyelmesebbek lettek a többiek problémái iránt, gyorsabbak lettek a reflexeik, erősebbnek érzik magukat, és lassabban fáradnak el.

A csoport célja egyébként nem az, hogy lebeszélje az embereket az önkielégítésről, mindössze annyi, hogy egy rövid szünet beiktatásával képesek legyenek kicsit távolabbról szemlélni a testüket, és az élet más területén kamatoztassák felgyűlt nemi energiáikat.

(Címlapi kép: AFP)