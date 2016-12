Maga a legjobb kuncsaftom

Schwarzenegger, azaz Howard az elfoglalt apa mintapéldánya. Természetesen nem tud elmenni karácsony előtt a kisfia karatevizsgájára, mert a kuncsaftjaival beszél telefonon. És hogy miért ilyen sikeres? Mert számára minden kuncsaft a legjobb kuncsaft.

A gyerek, aki tudja, mit szeretne karácsonyra

Szerencsére a kis Jamie-t sem ejtették a fejére, és kis durcizás után gyorsan közli a papával, mivel lehetne őt kiengesztelni az elszalasztott karatevizsga miatt. Ez itt Jake Lloyd legaranyosabb szerepe, aki röviddel a Hull a pelyhes után eljátszhatta Anakin Skywalkert is a Baljós árnyakban. A színészkedést már több mint tíz éve abbahagyta.

Nem kapsz, apád munkanélküli!

Howard, az apa meg is venné kisfiának a Turbomant, de sok más szülő is így van ezzel. A karácsonyi rohanásban a főhős megismerkedik Myronnal, egy másik szülővel, aki nála is kicsit jobban el van már keseredve.

Lefeküdt minden egyes kézbesítővel, csak veled nem

Muszáj még egy pillanatot bejátszanunk Myron magánszámából, aki pillanatok alatt eljut odáig a játékbolt előtt várakozva, hogy elátkozza az egész életét, illetve szóban és tettben inzultálja a körülötte álldogáló, peches embereket. Gesztesi Károly számos remek szinkronteljesítménye közül itt hallható az egyik legjobb.

Tudod, mit keresnek ezek? Turbomant!

A játékboltba érve kezdődik az igazi karácsonyi pokol. Alkalmazottak és vevők együtt nevetik ki a Turbomanre vadászó, szerencsétlen kisembereket.

Miért aggódna, hiszen itt vagyok én?

Miközben Howard, azaz Schwarzenegger eredménytelenül próbálkozik ajándékvásárlással, a feleségére ráhajt a behízelgő modorú szomszéd. Ezen a ponton kezd súlyos magánéleti drámává válni a karácsonyi vígjátéknak induló film.

Karácsony? Harácsolj!

És akkor a mikulásmaffiáról még szó sem esett. A Télapónak öltözött piti bűnözők legalább őszintén kimondják, amit mindannyian sejtünk: a karácsony a gátlástalan pénzszerzésről szól, gyakorlatilag a szabad rablás ünnepe ez.

Stop! Háromszázat kapok

A kegyetlen tanulságot a James Belushi által játszott mikulásbűnöző nyomatékosítja. Előbb eljátssza, hogy ő mindent a gyerekekért csinál, majd lerabolja a csapdába csalt édesapát.

Csillag, Pompás, Ágas, Táltos, Üstökös, Villám, Táncos

Nem csoda, hogy a történet vége felé Howard is kezd megőrülni. Itt már simán rátöri az ajtót egy rádiós műsorvezetőre, hátha nyer tőle egy Turbomant, ha elszavalja a Mikulás hét rénszarvasának nevét.

Turboman tudja a nevemet

A végén a kis Jamie örülhet, mert megkapja a Turbomant, egy olyan jelenetben, amilyenhez hasonlót mindannyian át akartunk élni gyerekként. A Hull a pelyhes ettől még nem lesz optimista film. Howard sokat szenvedett, tulajdonképpen megtört emberként tér haza a családjához, ahol szembesül vele: az ünnepi infernó nem ér véget soha.

