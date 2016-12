„Ugyan már, te is pontosan tudod, hogy ez egy szar. De az oltári lenne, ha idén karácsonykor nem valami nyálas tini vezetné a slágerlistát, hanem egy vén exheroinista, aki vissza akar kapaszkodni a csúcsra” – mondja az Igazából szerelem öregedő rockere. És Billy Mack lényegében mindent összefoglal, amit a karácsony és a zeneipar viszonyáról tudni kell. Ő például egy régi slágerét műti át ünnepi formába a pénz kedvéért, a „love” szócskát nemes egyszerűséggel mindenhol „Christmas”-re cseréli a szövegben.

Gyerekek, vegyétek meg azt a gennyes trágya lemezemet, és különösen élvezzétek azt a hihetetlen durva pillanatot, mikor a negyedik sorba beerőltetünk még egy plusz szótagot!

– mondja a hallgatóknak, és ezt a mondatot rá lehetne pecsételni csaknem az összes karácsonyi album borítójára, amit valaha nagy sztár kiadott a keze közül. Mert természetesen nem Billy bácsi az egyetlen, aki az ünnepi hangulat meglovaglása közben nagy lendülettel sutba dobta a méltóságát. Amint megszólalnak a karácsonyi csengettyűk, a legkeményebb rockerből és a legkúlabb arcokból is előjöhet a negédes táncdalénekes, akit még a Nóta TV ünnepi műsorába sem biztos, hogy beengednének. Nem a levegőbe beszélünk, mutatjuk a bizonyítékainkat:

Bob Dylan

Dylan egy egészen vállalhatatlan, szőke parókában nyomja ezerrel a karácsonyi mulatóst, és egy ponton még a kalapját is mikulássapkára cseréli. A Must Be Santa klipje az egyik fő bizonyíték arra, hogy a friss irodalmi Nobel-díjas mennyire magasról tesz arra, hogy ki mit gondol róla. Ám hiába az önirónia, végeredényben ez akkor is csak egy döbbenetesen kínos karácsonyi hakni, amit az egyszeri rajongó szeretne minél hamarabb elfelejteni, miközben pontonosan tudja: sosem lesz képes rá. A dal amúgy Dylan 2009-es karácsonyi lemezén szerepelt, amelyen klasszikus ünnepi feldolgozásokat játszott.

Iggy Pop

Még egy olyan feldolgozás, amely annyira rémes, hogy nem menti meg a mélyén ott húzódó irónia sem (mert őszintén reméljük, hogy van benne irónia). Kicsit olyan, mintha Iggy Pop részegen dörmögné el az egyik legnagyobb karácsonyi slágert, a White Christmast, ami valahol ott reked az ünnepi negédesség és a punk polgárpukkasztás közötti senkiföldjén. Hallgatás után gyorsan öblítsük is le a ruganyos testű rocker legutóbbi albumával, amely bizonyította, hogy még mindig tud stenkes zenét csinálni. Vagy esetleg Jim Jarmusch róla készült dokumentumfilmjével.

Bruce Springsteen

A mikulássapkával keresztezett cowboykalap miatt már eleve megérdemelné Bruce Springsteen, hogy felkerüljön a listára, de a Főnök szeret biztosra menni. Míg a basszeros nagyokat Ho-ho-hózik a háttérben, Springsteen úgy adja elő a mindenki által feldolgozott Santa Claus Is Coming To Townt, mintha egy újabb kocsmai rockdal volna záróra előtt. Ráadásul még az akrobatikus mutatvány, a gitárral ugrálás is valahogy bénán sikerül neki a végén, pedig ha van valaki, aki tudja hogy kell kúlan mozogni a színpadon, az Springsteen, aki minden bizonnyal már születésekor is farmergatyában volt.

Bon Jovi

Ugyanaz az eset, mint Springsteennél, szintetizátorral súlyosbítva. Bon Jovi nemes egyszerűséggel fog egy dögösebb karácsonyi dalt, és megcsinálja úgy, mintha bármelyik másik száma lenne. Ez önmagában talán még nem lenne olyan érdekes, ám az intróban is hallható szintieffekt olyan erővel rántott minket vissza a 80-as éveknek nevezett globális ízlésficamba, hogy képtelenek voltunk mellette szó nélkül elmenni.

Paul McCartney

Ha Bon Jovinál kissé beütött a 80-as évek, akkor mit mondjuk Paul McCartneyra? A Wonderful Christmas Time a borzalmas karácsonyi dalok Mozartja, vagyis inkább Beatlese, aminek tényleg csak saját felelősségre ajánljuk a meghallgatását. Még paródiának is erős volna, de sajnos nem az. Hihetetlen belegondolni, hogy ez a Casio-szintivel támadó, agyzsibbasztó giccszörnyeteg ugyanannak az elméjéből született, mint a Free as a Bird vagy a Hey Jude. Billy Mack a kanyarban sincs.

Jackson 5

A szexuális töltetű karácsonyi daloknak komoly hagyománya van, és önmagában nincs is baj ezzel (hisz ma már a pornóoldalak is meglovagolják a karácsonyi hangulatot). Ha a végeredmény azonban nem fülledt vagy mókás, hanem bárgyú és infantilis, akkor az egész inkább roppant kínos tud lenni. Erre tökéletes példa az I Saw Mommy Kissing Santa Claus is, amelyben egy kisfiú pillantja meg, ahogy a Mikulás lesmárolja az anyukáját. Mindezt az öt éves Michael Jackson előadásában.

Lady Gaga

Miért ne lehetne a karácsonyt diszkókompatibilissá tenni? – gondolhatta magában Lady Gaga, mikor 2008-ban beleválgott a Christmas Tree meghangszerelésébe. El kell ismerni, hogy a végeredmény egyedi lett, viszont legalább ennyire hallgathatatlan is, a karácsonyi hangulathoz pedig körülbelül annyi köze van, mint Donald Trumpnak a jó ízléshez. Nem véletlen, hogy pár év múlva már ő is beállt a sorba, és klasstikus feldolgozásokat játszott a sokkal konszolidáltabb A Very Gaga Holiday lemezen.

(Címlapi kép: AFP)