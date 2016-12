A legjobb kezekbe kerülhet A Dűne

Úgy tűnik, Denis Villenuve lehet a sci-fi új mestere Hollywoodban. Az Érkezés még fut a mozikban, a Szárnyas Fejvadász 2049 első előzetese pár napja szaladt körbe az interneten, máris felröppent a hír, hogy a műfaj egyik legnagyobb klasszikusát, A Dűnét is újra feldolgoznák, és ehhez is őt szeretnék a rendezői székben látni.

Veszélyes terep

Frank Herbert regénye persze veszélyes terep, már több nagy rendező elbukott vagy megcsúszott rajta. Először Alejandro Jodorowsky futott neki A Dűnének a maga látnoki, lendületes módján. Már össze is szedte elképesztő sztárgárdáját (Mick Jaggertől Orson Wellesig), amikor hirtelen kútba esett a film, mert a stúdió le akarta váltani a megbízhatatlannak tartott rendezőt. Erről készült is pár éve egy szenvedélyes és rendkívül szórakoztató dokumentumfilm, amelyik bemutatta, hogy miként ihlette sci-fik sorát a soha el nem készült adaptáció.

Beteg vicc

Aztán David Lynch futott neki, de hatalmas harcba keveredett a producerekkel a végső vágás jogáért, és végül nem valósíthatta meg, amit akart.

Hatalmas lecke volt. Sose vállalj el egy filmet, ha nem csinálhatod úgy, ahogy szeretnéd. Olyan, mint egy beteg vicc – mondta tíz évvel azután, hogy aláírt a projekthez.

A Legendary Entertainment most megvette Herbert regényének megfilmesítési jogait, és a Variety szerint Villenuve-vel tárgyalnak róla. Ez teljesen ésszerűen hangzik, hiszen Villenuve az Érkezéssel is bizonyította, hogy képes sikerfilmet csinálni úgy, hogy közben egy összetett sztorit mesél el. Az első trailer alapján a Szárnas Fejvadász folytatása is nagyon rendben lesz.

