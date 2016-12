Elvis tényleg szerepelt a Reszkessetek, betörőkben?

Az egyik legmakacsabb és legszórakoztatóbb összeesküvés-elmélet szerint Elvis még mindig életben van, csak megrendezte a halálát 1977-ben. Ennek szellemében időről-időre ki is szúrják a rejtőzködő, idős Elvist valahol. Legutóbb például kiderült, hogy Graceland kertészeként tengeti napjait. Az ötlet alapján korábban készült film is, az elég nyálasra sikerült Finding Gracelandben Harvey Keitel játszotta a híres birtokára visszatérő Királyt. Ebben az a duplacsavar, hogy a színész még véletlenül sem hasonlít Elvisre.

Az a szakállas fickó viszont nagyon is, aki a Reszkessetek, betörők reptéri jelenetében áll Cathrine O'Hara karaktere mögött. Ezért is vált sokak meggyőződésévé, hogy maga a Király ugrott be statisztálni az örök kedvenc karácsonyi vígjátékba, amelyet 13 évvel a kamuhalála után forgattak. A Noisey most egy lenyűgözően alapos oknyomozó cikkben ment utána a mókás elméletnek, ahol olyanok derülnek ki, hogy

a hajszín stimmel, mert Elvisnek eredetileg barna haja volt,

árulkodó az ikonikus fejrándítás is,

a statiszta szakálla viszont gyanúsan más típusú, mint Elvisnek volt.

Nézzük csak:

Ugye, hogy ugye?

A cikk azt az égető kérdést is feszegeti, hogy ha mindez tényleg igaz volna, akkor az alkotók vajon tudhattak-e a dologról? Kapaszkodjanak meg: A Reszkessetek, betörőket rendező Chris Colombus előző, Heartbreak Hotel című filmje, egy tinibandáról szólt, amelyik elrabolja Elvist, hogy összehozza őt a főhős anyukájával, aki mindig is szerelmes volt a Királyba. Véletlen? Aligha.

Macaulay Culkin esete még ennél is egyértelműbbnek tűnik. Mert majd pont véletlenül fésüli Elvisesre a haját a film fürdőszobás jelenetében, és énekli a fésűbe a White Christmast, amelyet természetesen a Király is feldolgozott első karácsonyi lemezén.

Az igazság nem maradhat rejtve örökre. További részletekért érdemes a Noisy cikkét megnézni.

(Címlapi kép: 20th Century Fox/Noisey)