Egy nőnek csak ne legyen véleménye

Hollywood Emma Stone lábai előtt hever. Három Golden Globe-ra jelölték, és őt tartják az idei Oscar-gála egyik fő esélyesének is (ez még akkor is nagy szó, ha minket éppenséggel nem nyűgözött le a sokak által körülrajongott Kaliforniai álom, még a 20-as toplistánkról is lecsúszott).

A reflektorfény és az eszelős siker azonban nem jelenti azt, hogy Stone egycsapásra elfelejtené, mennyi szexizmussal kellett szembenéznie éveken át az álomgyárban. A 28 éves színésznő a Rolling Stone magazinnak mesélt a tapasztalatairól, és arról, hogy a filmipar gyakran képtelen tolerálni, ha egy nőnek véleménye van.

Régebben többször megkaptam forgatás közben, hogy hátráltatom a folyamatot azzal, ha előhozakodom egy ötlettel vagy véleménnyel

– mondta Stone, akivel az is megesett, hogy ennek ellenére egyszerűen lenyúlták tőle és inkább a férfi főszereplőnek adták az általa kitalált poénokat. Olyan is előfordult, hogy jelezte a rendezőnek: az adott mondat nem működik. Erre megnyugtatták, mondja csak föl, aztán majd kivágják, ha tényleg rossz. Rossz volt, mégis bennmaradt.

Stone-nak sem jött könnyen a siker, több száz meghallgatáson járt, mire egyáltalán felkerült Hollywood radarjára. Persze kicsit hálásabb helyzetben van, amióta megvolt a nagy áttörés. A sok dicséretnek örül, de próbál minél kevesebbet törődni vele. „Mindig arra a feladatra koncentrálok, ami épp előttem áll, és nem feltétlenül gondolom végig, hova vezethet ez az egész" – mondta.

