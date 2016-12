Zuckerberg mesterséges intelligenciája sem bírja a Nickelbacket

A Facebook vezérigazgatója év elején jelentette be, hogy még idén el szeretné készíteni saját mesterséges intelligenciáját, egy olyan okos házat, amely teljes mértékben kiszolgálja a benne lakókat. A mesterséges intelligencia megépült, egy nemrég publikált videóban promotálja is a Zuckerberg-család. A számítógép tudja szabályozni a ház hőmérsékletét, a fényeket, irányítani a háztartási eszközöket, hang- és arcfelismerő szoftverrel is rendelkezik, ismeri a lakók ízlését és napi rutinját, és képes új szavakat is megtanulni. A Jarvis névre keresztelt program megalkotásáról Zuckerberg itt rt részletesebben.

Itt pedig a Jarvist bemutató videó, amelyből az is kiderül, hogy Jarvis nem csípi az idén szeptemberben Magyarországon is járt Nickelback zenéjét, ebből valószínűsíthető, hogy Mark Zuckerberg sincs oda a zenekarért.

A videó egyébként több apró poént is tartogat, például a program tisztában van azzal, hogy megteremtője kizárólag ugyanazt a szürke pólót hajlandó viselni mindennap, de a legironikusabb rész mégiscsak az, amikor Zuckerberg megkéri az addig mindent tökéletesen végrehajtó Jarvist, hogy tegyen be egy jó Nickelback-számot.

Jarvis pedig azt feleli, hogy erre képtelen, mert nincsen jó Nickelback-szám.

Ezt a részt találta meglehetősen bántónak Avril Lavigne énekesnő, aki korábban két évig a kanadai zenekar frontemberének, Chad Kroegernek volt a felesége. Nem tűrte szó nélkül az élcelődést, és Twitteren üzent Zuckerbergnek, hogy hagyja abba az ilyen fajta szekírozás reklámozását, mert, hogy Lavigne szerint tulajdonképpen internetes zaklatás történik a videóban. Szerinte nagyon ízléstelen, ahogy a „Mark” bánik a Nickelbackkel.

Chad Kroeger és Avril Lavigne még 2013-ban. Forrás: AFP/2013 Getty Images/Jason Merritt

(Címlap: AFP)