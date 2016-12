Björk nyílt levelet írt a szexista zenei újságíróknak

Az izlandi énekesnő a Facebook-oldalán írt nyílt levelet a „szexista zenei újságíróknak”, miután DJ-ként lépett fel a Day For Night, houstoni fesztiválon olyan férfi előadók társaságában, mint Aphex Twin, Arca vagy az Oneohtrix Point Never. Néhány kritika elolvasása után döntött úgy, hogy felszólal a zenei újságírásban is tetten érhető szexizmus ellen.

Azzal kezdi sorait, hogy bár karrierje során sosem kelt ki a szexizmus és nők lealacsonyítása ellen, de most rendkívüli pozitív energiákat érzékel, amik lehetséges változásokat sejtetnek, ezért ideje neki is véleményt mondania. Konkrétan az váltotta ki belőle az indulatokat, hogy a dj-zését egyes újságírók úgy interpretálták, hogy Björk mostanában nem „előad" hanem a pult mögé „rejtőzik". Szerinte egyik említett férfi kollégájára sem használnák az újságírók a „rejtőzködés” szót. Úgy gondolja, hogy ez egyértelműen egyfajta szexista megnyilvánulás a média részéről.

A levélben hozzáteszi, hogy a női előadókat csak addig nem bántják a zenei újságírók, amíg a pasijukról, a szerelmükről énekelnek, de amint olyan témákat dolgoznak fel, mint az „atomok, a galaxisok, az aktivizmus vagy matekos zenét csinálnak”, azonnal kritika éri a nőket.

(Címlap:Picture-Alliance/AFP/Britta Pedersen)