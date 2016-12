Nézze meg Terry Gilliam morbid karácsonyi poénját!

Terry Gilliam első tévés munkáját 1968-ban, a Do Not Adjust Your Set című brit gyerekműsorban kapta, ahol már együtt dolgozott a nem sokkal később megalapított Monty Python-csoport tagjainak többségével. A '68-as karácsonyi adáshoz animációt kellett készítenie, ő pedig fogott egy csomó viktoriánus karácsonyi üdvözlőlapot, és életre keltette őket - de úgy, hogy mindegyiken valami cseppet sem karácsonyi hangulatú esemény zajlik.

Az összevissza mozgó betlehemi csillagtól megzavarodó három királyok még viccesek, de aztán vadászrepülők bukkannak fel, rakéta indul be, egy zsákos ember elrabolja a karácsonyi éneket vernyogó gyerekeket és különböző katasztrófák is bekövetkeznek, amelyek egy gyerekeknek szóló tévéműsorban kicsit furcsán festhettek. Mindenesetre Gilliam cinikus-szürreális világlátása már itt teljesen egyértelműen kijön.

A The Christmas Card című kisfilmet Gilliam aztán beépítette Storytime című első önálló rövidfilmjébe, amely szintén teljes egészében megtekinthető a neten.

