Üdvözlégy Mária helyett Tupac Shakur-dalszöveget kaptak a hívek

Kis bakit követtek el egy karácsonyi adománygyűjtő rendezvény szervezői a Srí Lanka-i Colombo városában: az Independet nevű brit lap híre szerint a nagyszabású, karácsonyi énekeket felvonultató rendezvényre mintegy ezer példányban nyomtatták ki az Üdvözlégy Mária (angolul: Hail Mary) imádság helyett véletlenül Tupac Shakur Hail Mary című számának dalszövegét.

A Hail Mary az 1996 szeptemberében meggyilkolt rapper utolsó, halála után megjelent albumán szerepel, és a szövege nem kifejezetten vallásos rendezvényre való. Tartalmazza például az alábbi részleteket, amelyek lefordítására jelen pillanatban nem vállalkozunk:

I ain't a killer but don't push me, revenge is like the sweetest joy / Next to gettin' pussy

(...) mama told me never stop until I bust a nut / Fuck the world if they can't adjust, it's just as well, Hail Mary

