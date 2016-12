Amikor David Bowie George Michaelt hallgatta

George Michael „karrierje legbüszkébb pillanatának” nevezte, hogy 1992-ben elénekelhette a Wembley közönsége előtt a Queen Somebody to Love című számát. Előtte azonban egy sokkal szűkebb, de annál különlegesebb körben is előadta a dalt. A próbáról felvétel készült, 3:13 percnél pedig felbukkan a Michael teljesítményével nagyon elégedettnek tűnő David Bowie, aki szintén fellépett a Freddie Mercury előtt tisztelgő legendás koncerten.

David Bowie 2016 elején, George Michael 2016 végén halt meg. Hosszú és nehéz év volt ez.

(Címlapi kép: AFP/Thierry Saliou)