Az utolsó karácsony George Michaellal

Már eddig is nagyon sokan a pokolba kívánták 2016-ot, de az év még nem fogyott ki a drámából. Szívszorítóan ironikus, hogy George Michael haláláról épp akkor érkezett a hír, amikor a világ megszámlálhatatlanul sok helyén épp a Last Christmas szól, a dal, amelyből a fülünk hallatára lett klasszikus, és amelybe most már egészen mást is bele fogunk hallani.

George Michaelnak rengeteg csodálatos dalt köszönhetünk, de ha teljes ragyogásában akarjuk felidézni a tehetségét, valószínűleg egy 1992-es koncertfelvételt kell elővennünk. Egyike volt a sztárfellépőknek, akik a Wembley stadionban Freddie Mercury előtt tisztelegtek nem sokkal a Queen énekesének a halála után. George Michael a Somebody to Love című számot adta elő az együttes három tagjával és egy gospel kórussal. A produkció totális letámadás volt: hihetetlenül hangzott, lenyűgözően nézett ki, és rettentően fontos üzenete volt, hiszen színpadra vitte a HIV elleni harcot. Nem utolsósorban pedig senki másról nem tudtuk elhinni, hogy képes előadni egy Mercury-számot.

George Michael 53 éves volt, angliai otthonában halt meg karácsonykor. Madonnával együtt kérdezzük, hogy mikor lesz már vége ennek az évnek.

(Címlapi kép: AFP)