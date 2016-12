Az izlandiak megnyerték a karácsonyi ajándékozást

A világ nagy részén – azon, ahol a karácsonyt ünnepelik – komoly fejtörést okoz az embereknek az ajándékozás. Az izlandiak viszont nem bonyolítják a decemberüket, mert tudják, hogy a könyv a legjobb ajándék. Nem véletlen, hogy az egy főre eső könyvkiadásban Izland világbajnok: minden ezer izlandira öt új kötet jut, történelmileg pedig úgy alakult, hogy ezeknek a könyveknek a nagy részét szeptembertől novemberig dobják piacra. Ez már nemzeti hagyománynak számít, neve is van: Jólabókaflóð, amit valahogy úgy fordíthatunk, hogy karácsonyi könyváradat.

Az évnek ebben a szakában minden izlandi postaládába bedobnak egy ingyenes könyvkatalógust, amelyből az emberek kiválogathatják, hogy milyen könyvekkel szeretnék meglepni a szeretteiket. Vagy magukat. Az ajándékokat általában december 24-én este adják át, és ezt az estét általában rögtön a kapott könyvek olvasásával töltik.

A számok is arról árulkodnak, hogy az izlandiak komolyan veszik az olvasást. Ha azt vesszük, hogy az izlandi nyelvet kicsivel több mint 300 ezren beszélik ma, igazán lenyűgöző, hogy a reykjavíki könyvtárból 2009-ben például 1,2 millió könyvet kölcsönöztek ki. Az izlandiak ugyanakkor nemcsak olvasnak, hanem írnak is: élénken él az a sztereotípia, hogy minden izlandi álma, hogy könyvet írjon, és valójában az álmodozók nagyjából fele meg is valósítja ezt az álmot – az országban ugyanis virágzik a saját kiadás is.

A könyv olyan fontos ajándéknak számít, hogy azt csak a maga fizikai valójában érdemes átadni, így az e-könyvek egyelőre nagyon nehezen kapaszkodnak meg az izlandi könyvpiacon. Az utóbbit különben is elég nehéz becsomagolni.

