Ryan Gosling és Emma Stone románca szexi, mint a liftzene

Amikor a nyitójelenetben a Los Angelesbe tartó autókból a bedugult autópályán kiszállnak az emberek, dalra fakadnak és táncra perdülnek, rögtön sejthető, hogy sok jóra nem számíthatunk. Az ordas klisét hasznosító, egy Fanta-reklám vizuális, zenei és gondolati színvonalán megvalósított jelenet magában foglal mindent, amitől a Kaliforniai álom (La La Land) rossz és fölösleges film: Damien Chazelle rendező annyira megörült az ötletnek, hogy csinál egy klasszikus musicalekre hajazó zenés filmet 2016-ban, hogy ezen a ponton abba is hagyta a gondolkodást, és kizárólag abba feccölt energiát, hogy a műfaj kliséit a lehető legtökéletesebben reprodukálja. A végeredmény egy filmiskolai vizsgafeladatot idéz, sorban kipipálja a kötelezőket, de semmit nem tesz hozzá a műfajhoz, nincsen benne egyetlen eredeti ötlet, újítás vagy bármilyen egyéni szín. Ettől aztán elképesztően unalmas és lelketlen is.

Egy Mia (Emma Stone) nevű, feltörekvő színésznőről és egy Sebastian (Ryan Gosling) nevű feltörekvő zenészről szól, és előre elárulom, hogy nem mond többet sem a szerelemről, sem az életről annál, mint, hogy bizony nehéz dolog a párkapcsolat, amikor mindkét fél számára fontos a karrier. Bumm. Ezt a nem túl eredeti megállapítást is lehetne úgy tálalni, hogy átéljük és fájjon nekünk, azonban Stone és Gosling végig a musicalklisék közé szorítva játszik, legtöbbször szándékosan eltúlzott, talán bohókásnak szánt színpadiassággal, figuráik kartonból kivágott, ide-oda tologatott díszletek maradnak csak, így aztán esélyünk sincs beleélni magunkat a történetükbe.

Durva a kontraszt Stone és Gosling első közös filmjével, az Őrült, dilis, szerelem. című kedves limonádéval és Chazelle előző rendezésével, a Whiplash-sel is. Előbbiben izzott a vászon mindig, amikor a két színész felbukkant, édesek, szexik és a műfaj ellenére már-már igaziak voltak, részben a forgatókönyv kikacsintós szellemességének (pl. amikor Gosling ledobja az ingét, Stone kiakad, hogy biztos photoshoppolva van), részben pedig annak köszönhetően, hogy Stone és Gosling a természetes báját hozhatta, nem kellett magukra erőltetniük semmilyen mesterkélt stílust.

Ami a Whiplash-t illeti, a Kaliforniai álomból fájóan hiányzik minden, amitől az a film briliáns. Bár a zeneszerző ugyanaz (Justin Hurwitz), vérpezsdítő jazz helyett ide a filmtörténet legjellegtelenebb musicalbetétdalait írta meg (annak ellenére, hogy Gosling figurája elvben jazz-rajongó), a ritmus lötyög, a figurák közt semmi feszültség. A Whiplash Fletcherje már kidagadt nyaki ütőérrel üvöltene, hogy NOT MY FUCKING TEMPO!!. (Egyébként J.K. Simmons itt is kap egy elég erőltetett cameót.)

Nem szándékosan ironikus pillanata a filmnek, amikor a leszakadt Sebastian beadja a derekát, és elmegy haknizni: a tingli-tangli zene, amit a bandája nyom, semmivel sem rosszabb, mint bármi, amit korábban hallhattunk. Lényegében egyetlen jelenet van, amikor érzelmileg és zeneileg is erőre kap a film, a kerti buli, ahol Mia és Sebastian véletlenül találkoznak. Miközben Sebastianék lenyomják az I Ran című A Flock of Seagulls-slágert – amit iszonyú megalázónak tartanak, pedig messze a legjobb szám, ami a filmben hallható – Stone szabadon dilizhet, ami természetesen most is irtó jól áll neki. Végre egy ötlet! Lehetett volna végig szintipop a film zenéje, az egy kicsit érdekes lett volna.

A film kritikai sikere azt mutatja, sok újságíró számára a varázslathoz elegendők voltak a rikító alapszínekkel berendezett díszletek, giccses naplementék, felejthető tánckoreográfiák és a langyos szerelmi sztori. A „jaj, de szuper, ez teljesen olyan, mint egy musical!" rácsodálkozás érthetetlen – Chazelle tehetséges, persze, hogy tud csinálni egy musicalszerű musicalt –, és szomorú, hogy egy tökéletesen kicentizett, fantáziátlan ujjgyakorlat eladható úgy, mintha kiemelkedő teljesítmény volna. Tény, hogy az amerikai kritikusok általában imádnak minden olyan filmet, ami Hollywoodról rántja le a leplet, de itt egyrészt nincs semmiféle lepel, másrészt, ha csak az egészen közeli múltat tekintjük, akkor is találunk olyan filmeket (Ave, Cézár!, Birdman), amelyek ennél sokkal szellemesebben és találóbban mutatják be a szórakoztatóipar visszásságait.

Hogy művészként boldogulni nehéz, és a karrierépítés az emberi kapcsolatok kárára mehet, nem egy nagy gondolat, de itt abszolút tét nélküli és hervasztó, mert nemcsak Mia és Sebastian közt hiányzik a pezsgés, hanem még azt sem hisszük el, hogy a színészet/zene iránt igazi szenvedélyt táplálna bármelyikük, annyira nincs semmi kraft a figurákban. Mia az egyik jelenetben teljes komolysággal közli, hogy szereti a liftzenét, mert „az olyan megnyugtató". Sebastian pedig nem borítja rá az asztalt. Nos, két ilyen figura vértelen románcához kell asszisztálnunk két órán keresztül. És még csak akkor jön az elnyújtott, igazán fájdalmas finálé: Chazelle a világ leggyávább rendezői húzásával egy „mi lett volna, ha" montázst biggyeszt a sztori végére. Ez a megfutamodás különösen nevetséges annak fényében, hogy a filmben addig sem volt semmi bátorság.

(Címlapi kép: Freeman Film)