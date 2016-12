Meghalt Carrie Fisher

Carrie Fisher pénteken kapott szívrohamot egy Londonból Los Angelesbe tartó repülőgépen, az elmúlt napokban egy Los Angeles-i kórház intenzív osztályán ápolták. A családjának a szóvivője kedden jelentette be, hogy a színésznő meghalt.

Fisher színészcsaládba született: édesanyja Debbie Reynolds színésznő, apja Eddie Fisher énekes, előadóművész volt. A színésznő tizenkilenc évesen ljátszotta el Leia hercegnő szerepét a Csillagok háborújában. Előtte csak Hal Ashby Sampon című filmjében játszott, a Csillagok háborúja bemutatása után viszont egyik pillanatról a másikra lett sztár. Éppen a legutóbbi, idén megjelent önéletrajzában számolt be arról, hogy a Csillagok háborúja forgatása közben össze is jöttek egy rövid időre a Han Solót alakító Harrison Forddal.

Carrie Fisher és Harrison Ford a Star Wars: Az ébredő Erő című filmben Forrás: AFP

Miközben a Star Wars-folytatásokat forgatta, Fisher egyre súlyosabb drogfüggővé vált, és éveken át rengeteget ivott – függőségeiről is részletesen ír Wishful Drinking című 2008-as memoárjában. Eközben azonban folyamatosan játszott, és a Star Wars–trilógia után a nyolcvanas években szerepelt a Magas barna férfi, felemás cipőben és az Ami sok, az sokk című vígjátékokban, mindkettőben Tom Hanks oldalán, de fontos szerepe volt a Hannah és nővéreiben vagy a Harry és Sally-ben is.

A kilencvenes években kevesebbet forgatott, és nem is találták meg a jó szerepek, azonban két regényt is írt az évtizedben. Noha egész életében szeretett írni – legújabb könyvében a Csillagok háborúja forgatása alatt vezetett naplójából is közöl részleteket –, íróként inkább a kétezres években futott be, elsősorban közvetlen, önironikus, őszinte és szókimondó memoárkötetei miatt, amelyekben függőségei és súlyproblémái taglalása mellett kendőzetlenül ír arról is, az elképesztő ismertség hogyan tette csaknem lehetetlenné, hogy normális életet éljen.

Forrás: AFP/Leon Neal

Fisher nemrég újra eljátszotta Leia hercegnő szerepét a Star Wars VII. és bemutatás előtt álló VIII. epizódjában. Jelenleg legutolsó memoárja, a The Princess Diarist promóciós körútja miatt utazgatott. Vajon ki lettem volna, ha nem én vagyok Leia hercegnő? Én vagyok Leia hercegnő, vagy ő Carrie Fisher? Ha felismerjük a különbséget, közelebb jutunk az igazsághoz. Nekem a Star Wars volt a munkám, és ma is az. Nem rúghatnak ki, én pedig sosem mondhatok fel. És miért is akarnék? – írja a könyvben.

(Címlapi kép: AFP)