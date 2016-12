Idén megint egy nő hozta a legtöbb pénzt Hollywoodnak

Johansson idén az Amerika Kapitány: Polgárháborúval aratott, de az Ave, cézár!-ban is játszott. A Forbes szerint a dobogó második helyén Johansson kollégái osztoznak a harmadik Amerika Kapitány-filmből, Robert Downey Jr. és Chris Evans. Az első ötbe Margot Robbie (Suicide Squad, Tarzan legendája) és Amy Adams (Érkezés, Éjszakai ragadozók, Batman Superman ellen) is bekerült, és most először Felicity Jones is rajta a van listán a Zsivány Egyes főszerepe és az Inferno révén.

Amy Adams az Amerikai botrány című filmben Forrás: AFP

Utoljára két éve fordult elő, hogy nemzetközi szinten női filmsztár filmjei hozták a legtöbb pénzt, akkor Jennifer Lawrence végzett a lista élén. Johansson neve jövőre is felbukkanhat a listán, a Ghost in the Shellt 2017-ben mutatják be.

