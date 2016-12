Legendás fotógyűjtemény válik online elérhetővé

A Kodak alapítójának, George Eastmannak az egykori birtokán, a New York állambeli Rochesterben működő Eastman Múzeum már elkezdte felpakolni a fotókat az online adattárába. Az 1947-ben alapított, a világ legrégebbi fotóművészeti múzeuma több mint nyolcezer fotográfustól őriz és mutat be legalább 400 ezer fényképet és negatívot, és ezeket a következő hónapokban nagy erőkkel digitalizálja is. Első körben 250 ezer fotó kerül fel a múzeum oldalára, de ezenkívűl még 28 ezer archív filmanyag és nagyjából 3 millió, kamerával felvett, rövid mozgóképfelvétel is digitalizálásra vár. Érdemes tehát rendszeresen felmenni a honlapra, mert a tartalom folyamatosan újul.

Alvin Langdon Coburn „Miss Morris és osztálya” című fotója, vélhetően 1922-ből Forrás: Facebook/ George Eastman Museum

Az online galériában művész, fotóalany, évszám és képméret szerint is jól kereshetők a fényképek. Találunk többek között Marilyn Monroe-ról vagy Andy Warholról ritkán látott képeket, rákereshetünk Nickolas Muray Frida Kahlóról készült fotósorozatára, a tízes vagy a húszas évekből származó munkákra, de vannak már fent képek az 1800-as évek első feléből, a fényképezés egyik úttörőjének számító Louis Daguerre-tól is.

Forrás: NOTIMEX/Especial

(Címlap: leemage/©Bouthors/Leemage/Bouthors)