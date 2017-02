Életet leheltek Bob Marley 40 éve elveszettnek hitt felvételeibe

A londoni Kensal Rise-on található lerobbant hotel alagsorában bukkantak rá Bob Marley elveszettnek hitt felvételeire. A város északnyugati részén fekvő hotelben még a hetvenes évek közepén szállt meg európai turnéjuk során Marley és zenekara, a Bob Marley and the Wailers. A 13 darab, orsós magnószalag – amiket az „elveszett mesterszalagokként” emlegetnek – ekkor kerülhetett a pincébe.

A nyirkos helyiségben a szalagok a víztől erősen megrongálódtak, és csak a legmodernebb technikák segítségével, valamint több mint tizenkét hónapnyi fáradhatatlan munkával sikerült azokat a szakembereknek restaurálniuk.

A szalagokon Marley 1974 és 1978. között Párizsban és Londonban adott koncertjeinek élő felvételei hallhatók, és olyan híres dalokat is rögzítettek rájuk, mint a No Woman No Cry, a Jammin, az Exodus és az I Shot the Sheriff. A számokat a Rolling Stonestól bérelt mobil stúdióban vették fel, a legendás teherautó jelenleg Calgaryban egy múzeumban áll.

A szalagokat az enyészettől egy Bob Marley-rajongó és üzletember, Joe Gatt mentette meg, akit egy a hotelben lomtalanító barátja hívott fel, hogy talált valamit, ami eredeti Marley-felvételnek tűnik. Gatt a szalagokat ezután üzletpartnerének, aki egyben jazzénekes is, Louis Hoovernek mutatta meg. Hoover a Guardiannak azt mondja, hogy a szalagok trutymós, képlékeny anyaggá áztak, teljes képtelenségnek tűnt helyreállítani azokat.

Az anyag végül a White House stúdióba került egy felvételek restaurálásával foglalkozó specialistához, aki azonban valóban minden várakozást felülmúva, 25 ezer font költséggel lehelt életet a szalagokba, sőt mostanra a felvételek nagyon jó minőségben digitalizálva is vannak. A 13 szalag közül tízet lehetett megmenteni, egy reménytelenül sérült, kettő pedig üres volt.

(Címlap: leemage/©Marcello Mencarini/Leemage)