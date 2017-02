A Kaliforniai álom tovább táncol az Oscar felé

Ünnepelni akartam az álmodozást és azt, amit a művészet jelent. A művészet összeköti az embereket, és túllépi a határokat. A mozifilmek nemzeteken átívelő párbeszédének része akarok lenni

– mondta a DGA szombat esti gáláján Damien Chazelle, némi áthallással Trump muszlimellenes indítványára (aznap egy seattle-i szövetségi bíró elrendelte a beutazási tilalom felfüggesztését).

A 35 miliméteres filmre, 93 helyszínen forgatott Kaliforniai álom 32 éves rendezőjét most először jelölték a Directors Guild of America díjára, és ezzel az elismeréssel Chazelle szinte biztos lehet benne, hogy rendezéséért február 26-án az Oscart is megkapja.

A Golden Globe-on is tartolt, majd pedig 14 Oscarra jelölt musical korábban a Producers Guild Awardson is fődíjat kapott.

