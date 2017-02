Középkorú hernyósokért megyünk Berlinbe

Armie Hammerbe mi is beleszeretnénk

Luca Guadagnino 2009-es Szerelmes lettemje csodálatos líraiságával egészen megbabonázó volt, és a szinopszisa alapján úgy tűnik, a rendező új, Call Me by Your Name című alkotása is hasonló hangulatú: a 80-as években játszódik, egy kamaszfiú és egy fiatal férfi (Armie Hammer) egy nyár alatt kibontakozó szerelmének történetét meséli el a háttérben a gyönyörű lombardiai tájjal. A Sundance-en imádták, úgyhogy valószínűleg ez kerekebb, mint a rendező előző munkája, az A Bigger Splash volt.

Call Me by Your Name Forrás: Berlin Film Festival

Kaurismaki megint befogad egy menekültet

Már hat év telt el Aki Kaurismaki előző nagyjátékfilmje, a Kikötői történet bemutatása óta, és új munkájában (Toivon tuolla puolen / The Other Side of Hope) látatlanban az a furcsa, hogy a sztorija meglehetősen hasonló: ott egy cipőtisztító istápolt egy afrikai menekültet, itt egy nyakkendőárusból lett étteremtulajdonos fogad be egy illegálisan Helsinkiben tartózkodó szíriait. Kíváncsian várjuk, a finn rendező másképp látja-e ma a menekülthelyzetet, mint akkor.

The Other Side of Hope Forrás: Berlin Film Festival

Visszatérnek a magyarok!

2011-ben Tarr Béla (A torinói ló), 2012-ben Fliegauf Bence (Csak a szél) távozott Ezüst Medvével a Berlinaléról, azóta viszont nem szerepelt magyar film a fesztivál versenyprogramjában. Enyedi Ildikóval térünk vissza, aki tizennyolc év után készítette el új nagyjátékfilmjét, a Testről és lélekrőlt, amely két olyan emberről (Borbély Alexandra és Morcsányi Géza) szól, akik álmukban rendszeresen találkoznak, de az életben nem tudnak olyan könnyen közel kerülni egymáshoz. Jó jelnek tekintjük, hogy a nyitófilm után rögtön másodiknak a Testről és lélekrőlt tették a programba – a fesztiválok általában gondoskodnak róla, hogy a kezdés erős legyen.

Testről és lélekről Forrás: Berlin Film Festival

A Panorama szekcióban mutatják be Török Ferenc 1945 című, fekete-fehér filmjét, ami egy magyar faluban játszódik a háború után, ahol egyszer csak megjelenik két holokauszttúlélő (Rudolf Péter és Tasnádi Bence), így a helyieknek szembesülniük kell a háború alatt elkövetett bűneikkel.

A gyerek- és ifjúsági filmeket bemutató Generation szekcióba pedig Lovrity Kata Anna Vulkánsziget című kedves animációs rövidfilmjét válogatták be, amelyben tarka tigrisek tobzódnak egy szigeten.

1945 Forrás: Szilagyi Lenke

Ki mondta, hogy fiúk nem lehetnek szépségkirálynők?

Szintén a Generationben mutatják be a Freak Showt, ami Sting feleségének, Trudie Stylernek az első nagyjátékfilm-rendezése, de nem ezért vettük bele a cikkünkbe, hanem mert pont olyan kamaszfilmnek hangzik, ami – ha jól sikerült – lelket önthet egy csomó, identitásválsággal és különféle lelki nyűgökkel küzdő tizenévesbe. Egy excentrikus fiúról szól, aki élvezi, hogy más, mint a többiek, és ezzel még bosszanthatja is konformista osztálytársait, ezért kitalálja, hogy indul az iskolája szépségkirálynő-választásán.

Freak Show Forrás: Berlin Film Festival

Renton választása

Kétféle Trainspotting-rajongó létezik jelenleg: aki még izgatottan és félelemmel várja a folytatást, és aki már látta. Magyarországra csak március elején érkezik meg, de Berlinből tudósítunk majd róla, hogy szerintünk megérte-e vállalni a kultfilm folytatásának rizikóját 21 évvel az eredeti után. Az előzetes nagyon biztató volt, alig várjuk, hogy lássuk, mi történik Rentonnal (Ewan McGregor) és kétes értékű barátaival, amikor az egykori heroinista visszatér Edinburgh-be.

T2 Trainspotting Forrás: Berlin Film Festival

Hagyjátok gyászolni!

2013-ban Berlinben indult útjára az év egyik nagy fesztiválkedvence, a chilei Sebastián Lelio Gloria című keserédes filmje egy erősen középkorú, szerelmet kereső nőről, a rendező most Una mujer fantástica (A Fantastic Woman) című munkájával versenyez. A címbeli fantasztikus nőt Marinának hívják, transzszexuális, és a film elején meghal a nála húsz évvel idősebb szerelme. A halott családtagjai, akiket elhagyott Marináért, mindent megtesznek, hogy Marina ne vehessen részt szerelme elbúcsúztatásában, de ő nem adja fel egykönnyen.

Una mujer fantástica Forrás: Berlin Film Festival

Ember vagyok, nem nigger

Raoul Peck I Am Not Your Negro című dokumentumfilmje sajátos módszerrel beszél az amerikai feketék egyenlőségért folytatott harcáról az 50-es és 60-as években: a meleg fekete író, James Baldwin befejezetlen könyvének szövegtöredékeit használja archív felvételeket kísérő narrációként, amelyet Samuel L. Jackson előadásában hallunk. Állítólag iszonyatosan erős.

I Am Not Your Negro Forrás: Berlin Film Festival

Paul Verhoeven és Maggie Gyllenhaal bátorsága

A filmfesztiváloknak sokszor azok a legizgalmasabb pillanatai, amikor egy művész kiáll a színpadra, és élőben beszél a munkájáról. Idén az egyik legszuperebb programnak ígérkezik a Berlinale Talents szekcióból az a beszélgetés, amelyen Paul Verhoeven (Elemi ösztön, Az emlékmás, Robotzsaru) rendező és Maggie Gyllenhaal (A titkárnő, Donnie Darko) színésznő beszélgetnek majd a szakmai kockázatvállalásról. Azért éppen erről, mert a Talents idei témája a bátorság és kitartás a filmkészítés kontextusában.

A titkárnő Forrás: AFP

Ezt a bulit inkább kihagynánk

Az Orlando rendezője, Sally Potter lenyűgöző színészgárdát terelt össze The Party című „komédiába csomagolt tragédiájához", amelyben egy liberális értelmiségi baráti társaság gyűlik össze, hogy megünnepeljék egyikük (Kristin Scott Thomas!) miniszterré kinevezését. Azonban az ünnepelt férje (Timothy Spall!) előrukkol egy sötét titokkal, és a civilizáltság álarca hamar lehull az egybegyűltekről (Patricia Clarkson! Emily Mortimer! Cillian Murphy! Bruno Ganz!).

The Party Forrás: Berlin Film Festival

Vallomások a pszichológusnál

A román Calin Peter Netzer (Anyai szív) Ana, Mon Amour című filmjét egy férfi pszichoanalitikus terápiája keretezi, melynek során párkapcsolatáról mesél, amit visszapillantásokban ismerünk meg. A felesége egykor súlyos pánikbeteg volt, a pszichoterápia segített rajta, de, amikor jobban lett, akkor a férfi kezdett el szétesni. Kinézzük a rendezőből, hogy képes komplexitásában bemutatni a törékeny mentális egészségű pár dinamikáját.

Ana, mon amour Forrás: Berlin Film Festival

(Címlapi kép: Berlin Film Festival)