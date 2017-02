Kínában január végén, Indiában február 3-án mutatták be a Kung Fu Yoga című filmet. A főszerepet Jackie Chan játssza, egy Indiana Jones-szerű régészprofesszort, aki indiai kollégájával összefogva mesés tibeti kincs nyomába ered.

Kínában jól fogadták a filmet, az indiai kritikusok viszont kiakadtak. Egyikük szerint a film a legelcsépeltebb sztereotípiákat böfögi vissza, amelyek szerint minden indiai egzotikus, érzéki, és leginkább kígyóbűvöléssel tölti a szabadidejét.

Ráadásul a filmben erőteljesen reklámozzák a kínai kormány tervét, hogy a hajdani selyemút mintájára egy Ázsiát keresztülszelő új kereskedelmi útvonalat építsenek. Az indiai kritikusoknak ez sem tetszik.

A Kung Fu Yogát Jackie Chan régi ismerősével, a Balhé Bronxbant is rendező Stanley Tonggal közösen készítette. Nemrég, A Nagy Fal bemutatásakor írtunk arról, mennyire fontos lett az utóbbi években Kína Hollywoodnak. A kínaiak viszont nemcsak az amerikai, hanem az indiai filmiparral is szorosabbra vonnák a kapcsolatot, a Kung Fu Yoga is ezt a szándékot mutatja.

(Címlapi kép: Sparkle Roll Media)