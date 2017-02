Arnold Schwarzenegger elképesztően dühös

Az Aftermathban keményen dolgozó kisemberek szerepelnek. Az egyikük Arnold Schwarzenegger, aki építkezéseken dolgozik, a másik Scoot McNairy, a repülőgép-irányító. Utóbbi rosszkor megy ki kávézni, az eredmény: tragédia. És Schwarzenegger is beszélni akar vele.

Mondanunk sem kell, Johnny Cash-feldolgozás szól a trailer alatt, Hollywoodban valószínűleg köttetett egy titkos paktum, amely alapján kötelező az ő dalait használni az előzetesekben.

Arnold Schwarzenegger nem először veszíti el a családját, megtörtént már ez vele Az igazság nyomában című filmben, és valószínűleg korábban is. Az Aftermath producere Darren Aronofsky, írója a Jake Gyllenhaal-os Enemyt is jegyző Javier Gullón. A rendező Elliot Lester, aki rendezett már egy filmet Jason Stathammel is, Blitz címen. Az Aftermath pontos bemutatódátuma még nem ismert, hamarosan jön.

(Címlapi kép: YouTube)