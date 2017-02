Töltsön el egy estét Fenyő Ivánnál!

Az első ülés február 25-én lesz, az első meghívott vendége pedig az egyik legjobb barátja, Száraz Dénes színész (a Jóban-Rosszban volt Tamás atyája, a Hurok című film főszereplője), Ironman, és maratonfutó. Egyszerre maximum harminc főt tud befogadni az otthonába, a szigorúan vegán vacsorát pedig egy profi séf fogja elkészíteni. Jelentkezni Fenyő Ivánnál privátban lehet, de nem is ragoznánk tovább, álljon itt a teljes, invitáló Facebook-poszt.

„GYERE FEL IVÁNHOZ!!!

Új dologra hívlak. Gyere fel hozzám! HADD LÁSSALAK VENDÉGÜL! TÖLTS EL EGY ESTÉT VELEM, és beszélgetőpartneremmel! Mindig valaki mással! Valakivel, akit tisztelek, akit szeretek, aki barát, de főleg olyan valakivel, akinek van mondanivalója, és aki számomra ÉRTÉKET KÉPVISEL.

Nem kell hozzá semmi, CSAK TE, és a NYITOTTSÁGOD. No meg a gondolataid, és, ha közben úgy érzed, akkor a véleményed. Mert azt is elmondhatod, hisz nem lesz ebben semmi kötöttség, se előre meghatározott téma, csak improvizálunk, és EGYÜTT VAGYUNK. Mint egy nagy BARÁTI TÁRSASÁG, mert ez a cél. Más ez így, mint egy előadást hallgatni a több száz fő egyikeként. Persze az is jó, de itt most más a cél. Ez SZEMÉLYESEBB, privátabb együttlét. Magunk vagyunk, beszélünk, nevetgélünk, megosztunk, storyzunk, filozofálunk, és közben töltődünk.

Elindítunk egy beszélgetést, aztán majd meglátjuk, merre visz minket a sodrás. Te pedig ülj le a kanapéra, a kisszékre, a földre, a szőnyegre, vagy maradj állva – AHOGY NEKED A LEGJOBB. A Te dolgod, hogy nyisd meg magad! És KEZDJÜNK EL VÉGRE BESZÉLGETNI! Mert olyan keveset beszélgetünk, pedig lenne miről. Nagy dolgokról, kis dolgokról, a világról, rólunk, bármiről...

Biztos, hogy szó lesz majd az Életről, hitről, háláról, alázatosságról, értékekről, a kitartásról, a bátorságról, a minket körülvevő fényről (vagy sötétségről), tudatosságról, a kultúráról természetesen, de ugyanúgy a mindennapokról is. Arról, hogy hogyan örüljünk jól, hogyan álljunk talpra, hogyan motiválódjunk, hogyan legyünk boldogabbak, mik a céljaink és hogyan érjük el azokat, meg, hogy hogyan érezhetnénk (még) jobban magunkat. No meg a csajokról, pasikról, szerelmekről, csalódásokról, szerepekről, filmekről, színházról, örömről, bánatról, a testünkről, a lelkünkről. Mennyi és mennyi minden, amiről beszélhetünk!

Erről beszélgetnék meghívott beszélgetőpartneremmel, és persze Veletek. KÖTETLENÜL, SZŰK KÖRBEN, CSALÁDIASAN, TABUK NÉLKÜL.

És, ha már a testnél tartunk – az este alatt egy profi chef által készített svédasztalos VACSORA VÁR majd RÁD. De nem ám akármilyen, hanem a vegán táplálkozás színe-java. És most ne fáradtka salátákra gondolj és száraz rizsre. Jól fogsz lakni, nyugi! Lesz itt minden, ami EGÉSZSÉGES, tiszta és CSODÁLATOS ÍZŰ. Mind a tíz ujjad megnyalod utána, ígérem! Nem is gondolnád mi minden csoda és lehetőség van ezen a téren. A legkülönlegesebb, ami csak a vegánok körében az asztalra kerülhet. Szeretném, ha azt is megismernéd, hogy miért követem én ennek a táplálkozásnak az elveit, mit nyújt számomra, a testem számára. Érezd meg Te is, TÖLTŐDJ FEL TE IS, ÉLVEZD AZ ÍZEKET TE IS!

Szeretnél egy EXKLUZÍV ÖSSZEJÖVETEL keretében beszélgetni, együtt lenni velem/velünk, mintha már ezer éve ismernénk egymást?

Nos, ha velünk tartanál, akkor nincs más teendőd, mint megvásárolni a 20.000 Ft-os részvételi díjat, és ezáltal ezt az ÉLETRE SZÓLÓ ÉLMÉNYT, feltöltődést, és baráti, szűk, VIP körben töltött kb. 3 órát és szórakozást, amit adni szeretnék Neked.

Befogadóképességünk korlátozott, mivel itt kifejezetten szűk körben szeretnénk Veletek lenni, hisz így lesz csak meg a varázsa és a személyessége – ezért egyszerre MAX. 30 FŐT tudunk vendégül látni.

HA VELÜNK AKARSZ LENNI, MINÉL HAMARABB LÉPNED KELL, különben lemaradsz és többet még egy ugyanilyen nem lesz! GYERE EL, és légy Te is ennek a NAGY CSALÁDNAK a tagja, töltsünk együtt pár FELEJTHETETLEN, szórakoztató órát!

A "GYERE FEL IVÁNHOZ" rendezvénysorozat ELSŐ IDŐPONTJA:

- 2017. FEBRUÁR 25. - 18:00

BESZÉLGETŐPARTNEREM:

SZÁRAZ DÉNES - Színész (pl: a Jóban-Rosszban volt Tamás atyája, a Hurok c. film főszereplője), Ironman, maratonfutó, amatőr hegymászó, közel 20 éve egyik legjobb barátom;), stb.

JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG PRIVÁTBAN, EZEN AZ EMAILEN LEHET:

fenyo.ivan.management@gmail.com

KERESS MINKET BIZALOMMAL, ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!!

Várlak szeretettel,

Iván”

(Címlap: Pozsonyi Janka)