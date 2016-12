Hiába van velük az Erő, nem lehet egyház a Jedi rendből

Sokaknak tetszik az új Star Wars-film (nekünk is), ám a jedik mégis csalódottak. No nem a Zsivány egyes miatt, hanem mert nem jegyezték be őket vallási csoportként az Egyesült Királyságban, így jótékonysági felajánlásokat sem kaphatnak. A bizottság indoklása szerint a jedizmusból hiányzik a szükséges spirituális elem ahhoz, hogy egyházként lehessen rá tekinteni, és szerintük az is probléma, hogy csaknem teljes egészében online közösségről van szó.

A Jedi Rend Temploma nevű szervezet nem ért egyet a döntéssel, hiszen szerintük a kérvényben bizonyították, hogy komolyan veszik a saját tanaikat, és hasznot hajtanak a társadalom javára is. A csoport fontosnak tartja, hogy nem Star Wars-fanklub van szó, leginkább annak a Joseph Campbellnek az eszméit követi, akinek műveiből a George Lucas is inspirálódott.

Nem adunk senkinek misztikus erőt, és nem tanítunk meg lézerkardot építeni, nem vagyunk Star Wars-rajongói oldal, nem állunk semmilyen kapcsolatban Lucassal vagy a Disneyvel, és nem elégszünk meg egy 'Jedi vagyok'-kitűző hordásával.

- mondta Brenna Cavell, a rend szóvivője.

A csoport texasi székhelyű, de sokfelé vannak híveik. A 2001-es népszámláláskor csaknem 400 ezren vallották magukat jedi lovagnak az Egyesült Királyságban. A számok azóta kicsit visszaestek, de a filmbemutatók környékén mindig megnő irántuk az érdeklődés.

