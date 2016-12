Kis túlzással kánikula lesz szenteste az Északi-sarkon

Az Atlanti-óceán északi része felől meleg levegő érkezik a Spitzbergákon át az Északi-sark fölé, ennek következményeként pedig erős felhősödés alakul ki ma este, ami miatt a meleg levegő beszorul a talaj és a felhők közé. Ez az egyik oka annak, hogy szenteste az Északi-sark területén csupán fagypont közelébe süllyed a hőmérséklet, de nem megy nulla fok alá.

A másik oka sokkal kétségbeejtőbb, ugyanis nem mentes az emberi tényezőtől. A klíma- és környezetváltozásokat kutató oxfordi Environmental Change Institute munkatársa, Friederike Otto a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy a jégtakaró zsugorodása nagy szerepet játszik abban, hogy az utóbbi két hónapban öt fokkal melegebb volt az Arktiszon, mint általában. Idén nyáron ugyanis most volt a második legkisebb a Jeges-tengeren lévő jég kiterjedése, és ez a fogyatkozás egyértelműen az emberi tevékenység által előidézett globális felmelegedéssel hozható összefüggésbe.

Forrás: Biosphoto/Paul Souders / Biosphoto/Paul Souders

A gond az, hogy minél kisebb a fehér, a napsugarakat emiatt visszaverő, nem pedig elnyelő jégtakaró felülete, annál több meleg levegő ragad a talaj közelében. A földfelszín és a jégtől megszabadult víz ugyanis sötétek, és ennek köszönhetően elnyelik a napsugarakat, a meleget. Ez nagyban hozzájárul az északi-sarki „kánikulához”.

Friederike Otto szerint az olyan hőhullámok, amit most is tapasztalni lehet az Arktiszon, nagyon ritkák a Föld ezen részén, nagyjából ezer évente egyszer történik ilyesmi. Körülbelül 2 százalék annak az esélye, hogy évente alakuljon ki a mostanihoz fogható hőhullám a Jeges-tenger felett decemberben, de az éghajlatkutatók arra figyelmeztetnek, ha tovább emelkedik az átlaghőmérséklet, akkor ez az esély jelentősen nő.

Kiábrándító, ha szenteste nem havazik?

Sajnos van ennél rosszabb is. Az igazán lehangoló és kiábrándító az, ha a jegesmedve élőhelyén nincs hó. Márpedig, ha ez az állat hó nélkül kénytelen élni, akkor nekünk sincs sok okunk a meglepődésre. A Jeges-tenger térségében megfogyatkozó jégtakarónak volt szemtanúja egy fotográfus, Patty Waymire is, aki október elején Alaszkába utazott, hogy jegesmedvéket fotózzon természetes élőhelyükön. Arra számított, hogy csodás fényképek születnek majd a havas tájba szinte beleolvadó állatokról, ehhez képest azonban csak jegesmedvéket talált, havat vagy jeget egyáltalán nem.

Forrás: Patty Waymire/Facebook

Ebben az időszakban a Jeges-tengeren, így az Alaszkához tartozó Barter-szigeten is már kezd kialakulni a jégtakaró, amely aztán csak nyáron húzódik vissza. A helyiek Waymire-nek azonban arról számoltak be, hogy idén később érkezik a tél arra a vidékre is, és rekordmeleg lesz az év leghidegebb időszakában.

Egy idén publikált tanulmány szerint a műholdas adatok arról árulkodnak, hogy 1979 és 2014 között az időtartam az őszi eljegesedés és a jégtakaró tavaszi felrepedezése között egyre rövidebb, azaz egyre kurtább ideig biztosít az összefüggő jég élőhelyet az állatoknak. Ebből a szempontból most már csak 3-9 hétig tart a tél, azaz ennyi ideje van a jegesmedvéknek arra, hogy a jégen vadászva jóllakjanak.

(Címlap: Biosphoto/Antoine Lorgnier)