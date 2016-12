Hamarosan teljesen kihalhatnak a zsiráfok és a gepárdok

Az elmúlt harminc évben negyven százalékkal csökkent a Földön élő zsiráfok száma, egészen pontosan jelenleg 97.500 élő példányt tartanak számon. Ezzel a zsiráfok felkerültek az IUCN (International Union for the Conservation of Nature) piros listájára, amelyen a teljes kihalással fenyegetett állatfajok szerepelnek.

Még rosszabbul áll a szénája a gepárdoknak, amelyekből már csak 7100 vadon élő példányt tartanak számon. Az elmúlt évtizedekben Zimbabwében például nyolcvanöt százalékkal csökkent a számuk az orvvadászatok miatt.

Forrás: MTI/Balázs Attila

A szakemberek szerint a zsiráfokat és a gepárdokat leginkább az emberek önmérséklete mentheti meg a teljes kihalástól:

Nem elég egyes területeket védeni, globális összefogás szükséges a gepárdok megmentéséhez, különben örökre elbúcsúzhatunk ezektől a vadmacskáktól"

– mondta nemrégen egy nemzetközi konferencián a vadmacskák életét kutató Kim Young- Overton professzor.

Hasonló sorsra juthatnak a zsiráfok is, hacsak az érintett afrikai országok vezetői nem hoznak szigorúbb szabályokat az orvvadászat ellen.

(Címlapi kép: JULIAN FENNESSY)