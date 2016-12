Ezek a nemzetközi krízishelyzetek várnak Trumpra

A külpolitikai problémák kutatásával foglalkozó amerikai intézet, a Külkapcsolatok Tanácsa (Council on Foreign Relations, CFR) elkészítette a jövő évre vonatkozó felmérését, amelyben listázza, hogy az Egyesült Államok elnökének milyen nemzetközi konfliktusokkal és krízishelyzetekkel kell 2017-ben szembe néznie. Ehhez a CFR összesen hétezer kormányzati embert, külpolitikai szakértőt és akadémikust kért fel arra, hogy valószínűsítsék azokat a következő évi konflikusokat, amelyek befolyásolni fogják az amerikai külpolitikát. Kétezer válasz érkezett, amiket az intézet egy harmincas listára szűkített, majd megkérte a válaszadókat, hogy helyezzék fontossági sorrendbe a várható eseményeket aszerint, hogy mekkora valószínűséggel fognak bekövetkezni és mekkora hatásuk lesz a külpolitikára. Sorolunk ebből néhányat.

Nagy eséllyel fognak bekövetkezni, de hatásuk közepes lesz:

Amivel biztosan számolnia kell Trump kormányának, hogy Afganisztánban súlyosbodni fognak a belső konfliktusok, ahogy a török-kurd konfliktus is mélyülni fog. Bár a szír és az orosz kormány jelenlegi bejelentése szerint csütörtök éjféltől tűzszünet lép életbe Szíriában, a külpolitikai szakértők biztosak benne, hogy a szíriai polgárháborús helyzet csak fokozódni fog.

Erős befolyással lesznek az amerikai külpolitikára, bár nem biztos, hogy be fognak következni:

A megkérdezettek szerint jelentős esély van rá, hogy katonai konfliktus alakul ki 2017-ben Oroszország és egy NATO-tagállam között, amit értelemszerűen az Egyesült Államok sem nézhet majd ölbe tett kézzel. Ugyancsak sokan tartanak attól, hogy Amerikának be kell majd avatkoznia Észak-Korea nukeláris fegyverkezésébe, és nem meglepő módon a szakemberek egy erős kibertámadástól és a terrorcselekményektől is tartanak.

Kicsi a valószínűsége, hogy bekövetkezik, de ha mégis, akkor az kikerülhetetlen lesz Trump számára:

A külpolitikai szakértők fegyveres konfliktust jósolnak Kína és Japán között a Kelet-kínai-tengeren, ahogy új szakaszába léphet a Dél-kínai-tengeren folyó konfliktus is. Félő, hogy fegyveres összecsapásra kell számítani Kína és valamelyik itteni szigetország között, Kína ugyanis magának akarja a tenger legnagyobb részét a Spratly- és Paracel-szigetekkel, egy rakás sziklaszigettel és korallzátonnyal együtt. Ezért aztán a Fülöp-szigetekkel, Vietnammal, Malajziával, Bruneijel, Szingapúrral és Indonéziával is vitában áll. Az említett országok persze, nemcsak nacionalista okokból ragaszkodnak a szigetekhez, hanem az alattuk húzódó természeti erőforrásraktárak miatt is.

50 százalékos esély, és közepes a hatásfok:

A felmérésben résztvevők szerint Európában politikai instabilitásra lehet számítani a menekültválság és a szaporodó terrortámadások miatt, fokozódhat az erőszak Ukrajnában, a polgárháborús helyzet Jemenben és Törökország bel és külpolitikáját is alááshatják a belső konfliktusok. Többen katonai összecsapásra számítanak India és Pakisztán között, nőhet a feszültség Izrael és a palesztinok között is, Irakot pedig az Iszlám Állam egyre inkább megoszthatja.

Ezek alapján nem lesz könnyű éve Donald Trumpnak.

(Címlap: AFP/Greg Baker)