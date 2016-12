Madonna megosztotta a világgal fiatalsága titkát

A közösségi oldalakon Madonna saját arcán mutatta be új arcápoló szettjét, amit Japánban már piacra is dobtak, hamarosan pedig az Egyesült Államokban is kapható lesz. Van benne például arclemosó, arcmaszk, a szem környékére való pakolás és szérum.

i can't get enough of my MDNA SKIN CHROME CLAY MASK, i always want more -M MDNA SKIN (@mdnaskin) által közzétett videó, 2016. Dec 29., 07:41 PST

Az arclemosó gyógyító összetevői állítólag egy észak-olasz kisvárosból származnak, az arcmaszkba például Montecatini-ben gyűjtött vulkanikus port is belekevertek. Madonna állítja, hogy ezeknek az évek alatt kikísérletezett szereknek köszönheti közel hatvan évesen is fiatalos arcbőrét. Persze azt nem tudhatjuk, hogy a krémek mellett ebben mekkora szerep jutott az arcán végzett plasztikai műtéteknek.

(Címlapi kép: AFP)