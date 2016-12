Az ember miatt kihalhat ez a fenyőtobozra emlékeztető állat

A tobzoskák rendjébe tartozó, külsőre a hangyászok és egy fenyőtoboz keverékére emlékeztető állatfajok nemcsak, hogy védettek, de veszélyeztetettek is. Sőt, a tetőcserépszerűen szarulemezekkel borított emlősök között vannak olyanok is, amelyek kritikusan veszélyeztetettek, azaz akár néhány éven belül ki is halhatnak.

Ennek ellenére még mindig a tobzoskák a legnagyobb számban csempészett emlősök a világon, főként amiatt, hogy például Kínában és Vietnamban is gyógyító erőt tulajdonítanak a tobzoskák különleges kültakarójának. Az említett országokban a ráktól kezdve az asztmáig, a létező összes betegségre orvosságként használják a szarulemezeket, noha tudományosan eddig még nem bizonyították az állat bőrének gyógyító hatását.

Hogy mekkora mértékben csempésznek tobzoskákat, azt jól érzékelteti a kínai vámőrök legutóbbi fogása Sanghajban. Egy teherhajóban bújtattak el a csempészek három tonna tobzoskalemezt, azaz a halott állatoknak csak a külső vázát találták meg a hatóságok. Százegy zsákban több mint 7000 megnyúzott állat kültakarója volt elrejtve, együttes értéküket a csempészpiacon kétmillió dollárra becsülik. Később a kínai hatóságok elfogtak három gyanúsítottat, akik nagy valószínűséggel már legalább 2015 óta csempésznek tobzoskákat Afrikából Kínába.

Nem ez a decemberi fogás volt azonban az egyetlen, amikor nagy számban találtak csempészett tobzoskákat. Tavaly Indonéziában egy rajtaütés során négyezer darabot foglaltak le az orgazdáknál, júniusban pedig Hongkongban találtak négy tonna megölt állatot, amelyek a leplezés céljából műanyagnak voltak címkézve. Bár tilos kereskedni ezekkel az állatokkal, és csempészetük szigorúan büntetendő, az orgazdákat egyelőre nemzetközi szinten nehéz megfékezni. Évente körülbelül tízezer ilyen állatot vadásznak le.

