Tőlük bármit megvennénk

Lehet, hogy itthon inkább B-listás színészeket találunk a hazai reklámokban, de Amerikában kifejezetten presztízs egy nagy márka mögé beállni, ha annak rövid szpotját az Egyesült Államok legnagyobb, nem hivatalos nemzeti ünnepén, az NFL nagydöntőjén vetítik le a tömegnek. Arról nem is beszélve, hogy a Pepsi, a Snickers vagy az LG nyilván nem kevés gázsiért szerződteti le a legnagyobb neveket.

A Super Bowl nemcsak az amerikai fociról szól, hanem óriási popkulturális cirkusz is az egész, a halftime show-kban kizárólag a legnagyobb sztároknak adnak színpadot (az idei, 51. Super Bowl-on Lady Gaga az egyik fellépő, és nem lesz könnyű dolga, mert tavaly Beyoncé igencsak feladta a leckét), és a szünetekben a kivetítőkön pörgetett reklámok is előre gondosan válogatott kisfilmek. Ide tényleg csak azok a márkák kerülnek be, amelyek nem sajnálják a pénzt; egy 30 másodperces szpot öt millió dollárnál mozog.

És ha már nem sajnálják a pénzt, akkor meg miért ne igazolhatnák le a legjobb színészeket is?! Az eddigi Super Bowlok sztárparádéiból válogattunk.

John Malkovich

Lehet-e egy ilyen összeállítást csinálni John Malkovich nélkül? A kérdés költői, a nemrég saját ruhakollekcióval előrukkolt színész arcát az idei Super Bowlon premier plánban láthatják a nézők. A Squarespace weblapépítő cég találta meg őt egy másik kampányához, amikor kiderült, hogy éppen valami klassz weboldalra lenne szüksége Malkovichnak a tervezett ruhái számára. Innen már egyértelmű volt, hogy a Super Bowlra kikerült szpotban is ő fog szerepelni, amelyben ráadásul nemcsak a Squarespace-t reklámozza, hanem a saját oldalát is. Mindenki jól járt.

Adam Driver

A Snickers remek felvezetővel, néhány teaservideóval harangozta be, hogy az idei Super Bowlon Adam Driverrel adják el a csokit. Ügyesen csinálják, mert a végső szpotot csak a sportesemény kezdetekor rakják ki, addig sajnos sehol sem szivárgott ki a reklám. Így mindenki találgathat, hogy mit is akarnak majd a kartonfiguraként is szuggesztív Driverrel.

Robin Williams

Az az igazság, hogy ha valakit felkér a Snickers, akkor az már jelent valamit. Adam Driver Betty White, Liza Minelli és Robin Williams nyomdokaiba lépett ezzel, elődei a You're not you when you're hungry (Nem vagy saját magad, mikor éhes vagy) című kampányban vettek részt. 2013-ban Williams például egy kissé ideges edzőt alakított, mígnem leesett vércukrát visszatornázta egy Snickerssel és át nem változott egy nagydarab, fekete edzővé.

Robert Redford, Amy Adams, Steve Carell és a többiek

Igazi kuriózum a Honda idei reklámja, amelynek értékét az adja, hogy híres emberek valódi gimis tablófotóival játszik. Így lehetőségünk nyílik eldönteni, kinek volt hülyébb haja a középsuli végén: Robert Redfordnak, Steve Carellnek, Tina Feynek vagy Missy Elliottnak? A reklám csúcspontja viszont egyértelműen az elsőre felismerhetetlen Jimmy Kimmel, aki azért kezdett el klarinétozni, mert azt hitte, hogy az bejön a csajoknak. A virtuális évkönyvben megszólaló fotók arra próbálják motiválni a nézőket, hogy valósítsák meg az álmaikat: a Honda a #PowerOfDreams hashtagje alatt lehet megtalálni az inspirálónak szánt egymondatokat.

Melissa McCarthy

Melissa MCCarthy hozza a tőle megszokott karakterét, csak most egy elszánt környezetvédőt alakít, akivel aztán csúnyán elbánnak a Kia Niro idei reklámjában. Különböző zöld bevetésekre kell mennie, hol a fákat kell megvédenie, hol az olvadó jégsapkát, de küldetései folyamatosan fájdalmas kudarcba fulladnak. Ezért jóval biztonságosabb és kényelmesebb választás – ajánlja a reklám – ha inkább csak annyit tesz a környezetért, hogy beül egy hibrid autóba.

Jason Statham és Gal Gadot

Az izraeli webfejlesztéssel foglalkozó cég, a Wix.com akcióhősökkel forgatott akcióreklámot. Statham és az idén mozikba kerülő Wonder Woman főszereplője, az ugyancsak izraeli Gal Gadot alaposan szétvernek egy éttermet – benne az ellenséggel –, sőt még robbantanak is. A dögös szpotot Louis Leterrier, A szállító és A hihetetlen Hulk rendezője készítette.

Ridley Scott és Liam Neeson

A tavalyi LG-reklámban igazi apa-fia együttműködéseknek lehettünk szemtanúi. A hatvan másodperces reklám producere Ridley Scott volt (aki egyébként talán mindenidők leghíresebb super bowlos reklámját csinálta meg az Apple 1984-es kisfilmjével, ami Orwell disztópiáját idézi), aki a fiára, Jake Scottra bízta a rendezést. A reklám főhősét, a jövőből visszatért titokzatos férfit, Liam Neeson alakítja, akinek pedig jelenkori személyét a valóságban szintén a fia, Micheal Neeson játszta.

Az időseb Neeson mindenképpen jó választás volt: egy 2015-ös felmérés szerint a vásárlókra a színészek közül ő van a legnagyobb és a legpozitívabb hatással. Az a hirdető, amely vele akar eladni valamit, jobban jár Liam Neesonnal, mint mondjuk, Pierce Brosnannel vagy Matthew McConaughey-vel.

Coen-testvérek és Peter Fonda

A Coen-testvérek is beálltak a sorba, így az ő nevükhöz fűződik az idei Super Bowl reklámjainak egyik legmenőbbike, a Mercedes-Benz Easy Driver címre keresztelt kampánya. A reklámban egy rakás kiöregedett hippi motoros tanyázik egy sivatagi kocsmában, és láthatóan istenként tisztelik a Szelíd motorosok egykori sztárját, Peter Fondát. Csakhogy a kétkerék felett már eljárt az idő, és Fonda – aki azért „még mindig jól néz ki” – is már rég Mercivel csapatja. Hatalmas cameó!

Alec Baldwin és Jason Schwartzman

Tavalyi a reklám, amelyben az Amazon az Echo névre keresztelt okoshangszóróját reklámozták a Super Bowlon. Ez volt az Amazon debütálása a sporteseményen, úgyhogy nem bíztak semmit a véletlenre: egy reklámba tették Alec Baldwint, Jason Schwartzmant, Missy Elliotot és Dan Marino korábbi NFL-játékost. Az okoseszköz lényege, hogy hangvezérléssel irányítható, és a segítségével zenét vagy hangoskönyveket is hallgathatunk, sőt akár rendeléseket is feladhatunk pusztán azáltal, hogy beszélgetünk az eszközzel. A lelke Alexa, a virtuális asszisztens, akivel a házibulit tartó Baldwin is kommunikál. Miután Alexával és Marinóval olyan kínos témára terelődik a beszélgetés, minthogy Alec Baldwin hány Oscart is nyert eddig életében (egészen pontosan nullát), Missy Elliotnak kell feloldani a feszélyező hangulatot.

Lady Gaga és Beyoncé

Nemcsak színészek, de a legnagyobb popsztárok sem vonakodtak a Super Bowl történelme során a reklámszereplésektől. Tavaly nemcsak a félidős show energiabombája volt Beyoncé, hanem még a saját turnéját promotáló, észbontóan stílusos klipje is helyt kapott a szünetekben.

Ahogyan idén Lady Gagáé lesz a felállított nagyszínpad, ő is visszaköszön egy reklámban. Lady Gaga a Tiffany ékszermárka arca lett, egyelőre azonban csak egy 15 másodperces teasert tudunk mutatni belőle.

Eminem és Britney Spears

Nekik korábban Eminem és Britney Spears kövezték ki az utat. A Pepsi akkor csinálta meg Britney első super bowlos reklámját, amikor az énekesnő popikon lett, a reklám a harmadik albumának megjelenését követően, 2002-ben jött ki:

Ez idő tájt jelent meg Eminem Lose Yourself slágere is, amit viszont a Fiat Chrysler reklámjához csak jóval később, 2011-ben használtak fel. A Detroitban játszódó reklám azonban annál nagyobbat ütött, amikor a szintén detroiti születésű Eminem feltűnt benne a legvégén, ezzel is erősítve a márka üzenetét, hogy túl lehet élni még egy olyan súlyos csapást is, mint amilyen a város autóiparának bedőlése volt. Nekünk ez a kedvencünk.

