Trump prosztatanagyobbodásra használt gyógyszerrel küzd a kopaszodás ellen

Trump naponta szed egy finasteride hatóanyagú tablettát, amelyet elsősorban prosztatanagyobbodásra használnak. A gyógyszer a férfi dülmirigy (prosztata) nagyságának csökkentésével fejti ki hatását, így javítja a vizelet áramlását és csökkenti a heveny vizeletrekedés kockázatát és a műtét szükségességét.

Ugyanakkor a finasteride az egyetlen szájon át szedhető gyógyszer Amerikában, amit a hajhullás kezelésére, a kopaszodás ellen is fel szoktak írni férfiaknak az orvosok. Trump korábbi orvosa, Harold N. Bornstein szerint az elnök is a hajhullására szedi a gyógyszert, de ennek köszönhetően Trump prosztatagondokkal sem küzd. Bornstein kiemeli, hogy egykori páciensének PSA-szintje (Prosztata specifikus antigén) alacsony, ami azért fontos, mert a fehérje emelkedett szintje akár prosztatarákra utalhat.

„Trumpnak ez mind a saját haja” – emeli ki a 69 éves doktor a New York Times interjújában, és ezzel cáfolja azokat a pletykákat, hogy a republikánus elnök parókát viselne.

Bornstein – aki hangsúlyozza, hogy már 2015 decembere óta nem kezeli Trumpot – bő egy évvel ezelőtt adott ki egy nyilatkozatot arról, hogy Donald Trump nemcsak, hogy makkegészséges, de ő lesz minden idők legegészségesebb amerikai elnöke is.

Beszéljünk a mellékhatásokról

A Men's Journal nevű lap hívja fel az olvasók figyelmét arra, hogy a finasteride-t tartalmazó gyógyszereknek komoly mellékhatásai is lehetnek. A mentális zavart és a csökkent nemi vágyat emelik ki, és a HáziPatika.com oldalon is a kezdeti impotenciát említik a gyakori mellékhatások között.

A Men's Journal kiemeli, hogy a finasteride-del kapcsolatban már többször felmerült, hogy esetleg többet árt a betegnek, mint amennyit használna. Állítólag a gyógyszer mellékhatásai – orgazmusra való képteleség, fájdalmas erekció, krónikus depresszió, álmatlanság, mentális zavarok – még a szedése után is hosszú ideig megmaradhatnak. 2011-ben Amerikában több mint ezer ember be is perelte emiatt az egyik finasteride-hatóanyagú gyógyszert gyártó céget.

(Címlap: AFP/2016 Getty Images/Spencer Platt)