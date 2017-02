Mindenkit várnak a mecsetek, akinek kérdése van az iszlámról

Az imámok beszélgetni akarnak. Vasárnap több mint 150 mecset nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt Nagy-Britanniában. A #VisitMyMosque hasthtaggel fémjelzett mozgalom célja az volt, hogy némi tea és étel fölött beinduljon a párbeszéd, és bárki bármilyen kérdést feltehessen az iszlámmal kapcsolatban. Azt remélik, hogy ezzel kissé eloszlathatják a muszlimokkal kapcsolatos félelmeket és tévhiteket, amelyek Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is aggasztóan elterjedtek az utóbbi időben.

Ártatlan emberek halnak meg

Egy birminghami mecsetben például arról folyt a beszélgetés, hogy mit gondol az iszlám Jézusról, de azt is megvitatták, hogy a muszlim közösségek miként segítenek az Iszlám Állam elleni harcban. Egy másik helyen a muszlimok imádkozási szokásairól érdeklődtek a látogatók, és arról, hogy bírják az egész napos böjtöt ramadánkor. A brit Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn is feltűnt az egyik londoni mecsetben, és a szavak fontosságáról beszélt: Az elmúlt hetekben borzasztó mondatok hangzottak el a világ több részén is. A borzasztó mondatok pedig borzasztó tettekké fajulnak, amelyek pedig ártatlan emberek halálát eredményezhetik

– mondta a pártvezető, aki egyben megüzente Trumpnak a Twitteren, hogy sokkal jobb együtt teázni és beszélgetni, mint falakat építeni, amelyek elválasztanak egymástól.

Meredeken nő a muszlimellenesség

Aggodalomra bőven van ok, hiszen az elmúlt években – nagyrészt az Iszlám Állam merényleteinek hatására – ijesztően megnőtt a muszlimellenes bűncselekmények száma. 2015-ben már annyi támadás volt, mint 9/11 után, Nagy-Britanniában pedig több mint 300 százalékkal nőtt az ilyen atrocitások száma. A muszlimellenes hangulatot csak tovább gerjesztik populista politikusok szólamai, akik épp az emberek félelmére és előítéleteire alapozva próbálnak népszerűséget szerezni maguknak.

(Címlapi kép: AFP)